हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का एक्शन, अजनारा होम्स पर लगाया 54 लाख रुपये का जुर्माना

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का एक्शन, अजनारा होम्स पर लगाया 54 लाख रुपये का जुर्माना

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अजनारा होम्स पर एसटीपी संचालन में लापरवाही, अवैध भूजल दोहन और कचरा प्रबंधन में कमी के लिए 54.32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 04 Feb 2026 10:53 PM (IST)
Preferred Sources

पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले बिल्डरों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. सेक्टर-16बी स्थित अजनारा होम्स (एपीवाई रियल्टी) सोसाइटी पर एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का संचालन न करने, भूजल का अवैध दोहन करने और कचरा प्रबंधन में लापरवाही बरतने के आरोप में कुल 54.32 लाख रुपये की भारी पेनल्टी लगाई गई है. साथ ही, प्राधिकरण ने बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को पत्र भी लिखा है.

प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे जांच अभियान के तहत सीवर विभाग की टीम ने अजनारा होम्स का दौरा किया. वरिष्ठ प्रबंधक सन्नी यादव के नेतृत्व में पहुंची टीम ने पाया कि सोसाइटी का एसटीपी पूरी तरह बंद था. निवासियों ने शिकायत की कि पिछले दो वर्षों से एसटीपी का संचालन नहीं हो रहा है.

जांच में सामने आई मुख्य कमियां

अशोधित सीवेज का बहाव: सोसाइटी के 2300 फ्लैटों से निकलने वाला लगभग 1.15 एमएलडी सीवेज बिना शोधित किए नालियों में गिराया जा रहा था. नाली चोक होने पर इस गंदे पानी को बेसमेंट में भी छोड़ा गया, जिससे निवासियों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है. बागवानी और उद्यान कार्यों के लिए शोधित पानी के बजाय अवैध रूप से भूजल (Groundwater) का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो एनजीटी (NGT) के आदेशों का उल्लंघन है. स्वास्थ्य विभाग ने पाया कि सोसाइटी में कचरे का उचित निपटान नहीं हो रहा है, जिसके लिए 4.32 लाख रुपये का अलग से जुर्माना लगाया गया.

प्राधिकरण की सख्त चेतावनी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाली सोसाइटियों को बख्शा नहीं जाएगा. अजनारा होम्स को जुर्माने की राशि 7 कार्यदिवस के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है. प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि यदि दोबारा ऐसी लापरवाही पाई गई, तो लीज की शर्तों के तहत आवंटन निरस्त करने जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है.

प्राधिकरण ने शहर की सभी 202 बिल्डर सोसाइटियों को नोटिस जारी कर एसटीपी के सुचारू संचालन और शोधित पानी के पुनः उपयोग (Reuse) पर जवाब मांगा है.

और पढ़ें
Published at : 04 Feb 2026 10:52 PM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Exclusive: 'अभी ट्रेड डील पर नहीं...', किसानों को लेकर अमेरिकी कृषि मंत्री के बयान पर क्या बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
'अभी ट्रेड डील पर नहीं...', किसानों को लेकर अमेरिकी कृषि मंत्री के बयान पर क्या बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
बिहार
चोली-भौजी बजाने वाले सावधान! अश्लील गाने पर बिहार में होगी FIR, सम्राट चौधरी का आदेश
चोली-भौजी बजाने वाले सावधान! अश्लील गाने पर बिहार में होगी FIR, सम्राट चौधरी का आदेश
क्रिकेट
संजू सैमसन छोड़ दें टी20 वर्ल्ड कप का ख्वाब, पूरे टर्नामेंट गर्म करनी पड़ेगी बेंच? कप्तान सूर्या ने दिया बड़ा हिंट
संजू सैमसन छोड़ दें टी20 वर्ल्ड कप का ख्वाब, पूरे टर्नामेंट गर्म करनी पड़ेगी बेंच?
बॉलीवुड
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': आज बॉक्स ऑफिस पर किसने कितना कमाया, जानें कलेक्शन
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': आज बॉक्स ऑफिस पर किसने कितना कमाया, जानें कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: संसद में घमासान: US डील पर आर-पार की लड़ाई | BJP Vs Congress | Seedha Sawal
Bollywood News: राजकुमार राव–सान्या मल्होत्रा की फिल्म ‘टोस्टर’ का पोस्टर आउट, नेटफ्लिक्स पर आएगी कॉमेडी ड्रामा (04.02.2026)
Man Atisundar: राध्या ने प्रथम को होली से पहले ही किया पानी-पानी, दोनों के बीच बड़ी नज़दीकियाँ (04.02.2026)
Chitra Tripathi: Trade Deal पर आज विपक्ष को मिल जाएगा जवाब! | Rahul Gandhi | Congress Protest
Khabar Gawah Hai : किताब Vs किताब..विवाद बेहिसाब! | Rahul Gandhi | Nishikant Dubey | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: 'अभी ट्रेड डील पर नहीं...', किसानों को लेकर अमेरिकी कृषि मंत्री के बयान पर क्या बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
'अभी ट्रेड डील पर नहीं...', किसानों को लेकर अमेरिकी कृषि मंत्री के बयान पर क्या बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
बिहार
चोली-भौजी बजाने वाले सावधान! अश्लील गाने पर बिहार में होगी FIR, सम्राट चौधरी का आदेश
चोली-भौजी बजाने वाले सावधान! अश्लील गाने पर बिहार में होगी FIR, सम्राट चौधरी का आदेश
क्रिकेट
संजू सैमसन छोड़ दें टी20 वर्ल्ड कप का ख्वाब, पूरे टर्नामेंट गर्म करनी पड़ेगी बेंच? कप्तान सूर्या ने दिया बड़ा हिंट
संजू सैमसन छोड़ दें टी20 वर्ल्ड कप का ख्वाब, पूरे टर्नामेंट गर्म करनी पड़ेगी बेंच?
बॉलीवुड
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': आज बॉक्स ऑफिस पर किसने कितना कमाया, जानें कलेक्शन
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': आज बॉक्स ऑफिस पर किसने कितना कमाया, जानें कलेक्शन
विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
ट्रेंडिंग
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
हेल्थ
रनिंग करते वक्त जल्दी थक जाते हैं तो एक्सपर्ट से जानिए स्टैमिना बढ़ाने के 5 असरदार तरीके
रनिंग करते वक्त जल्दी थक जाते हैं तो एक्सपर्ट से जानिए स्टैमिना बढ़ाने के 5 असरदार तरीके
ट्रेंडिंग
Video: भारतीय शख्स ने पाकिस्तान में खाया समोसा, इंटरनेट पर छिड़ी बहस, पूछा समोसे कहां के अच्छे- वीडियो वायरल
भारतीय शख्स ने पाकिस्तान में खाया समोसा, इंटरनेट पर छिड़ी बहस, पूछा समोसे कहां के अच्छे- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget