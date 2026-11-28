ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. प्राधिकरण के सीईओ डॉ. बलकार सिंह ने प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को चिह्नित हॉटस्पॉट पर नियमित सफाई, सड़कों की धुलाई और धूल नियंत्रण के उपाय प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं.

प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह, एसीईओ सुमित यादव और एसीईओ नूपुर गोयल की मौजूदगी में 27 नवंबर को हुई समीक्षा बैठक में सीईओ डॉ बलकार सिंह ने अगले दो माह तक विशेष अभियान चलाने और इसकी नियमित निगरानी करने का निर्णय लिया गया.

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में 11 हॉटस्पॉट चिह्नित किए हैं. इनमें गौर चौक अंडरपास, मकौड़ा गोलचक्कर, तिलपता गोलचक्कर, एसीई गोलचक्कर से 130 मीटर रोड, सीआरपीएफ कैंप से फेज-दो नोएडा रोड सहित अन्य स्थान शामिल हैं. इन क्षेत्रों में सड़क की धूल, टूटी सड़कें और निर्माण कार्य प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं. इन सभी स्थानों के लिए नोडल अधिकारी नामित कर नियमित निरीक्षण और कार्रवाई की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं.

21 टीमें संभालेगी प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी

प्राधिकरण के मुताबिक, प्रदूषण नियंत्रण के लिए 21 टीमें गठित की गई हैं. धूल प्रभावित सड़कों और स्थानों पर 107 वाटर टैंकर तथा 32 ट्रक व एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है. इसके अलावा 14 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों से सड़कों की नियमित सफाई कराई जा रही है. अधिकारियों को मशीनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और सफाई से पहले व बाद की तस्वीर का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026 में प्रदूषण और ग्रेप नियमों का उल्लंघन करने वाले 100 लोगों पर कुल 5.28 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसमें निर्माण कार्यों से जुड़े 36 मामलों में 48.10 लाख, आरएमसी प्लांट के 48 मामलों में 4.65 करोड़, कूड़ा जलाने के तीन मामलों में 2.25 लाख और अन्य 13 मामलों में 12.70 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है. सीईओ ने जुर्माने की वसूली सुनिश्चित करने और भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ आरसी जारी करने के निर्देश दिए.

32 एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव

इसके अलावा निर्माणाधीन स्थलों पर 247 एंटी स्मॉग गन लगाई गई हैं. सभी निर्माण स्थलों पर नियमित निरीक्षण, प्रॉपर बैरिकेडिंग और व्हील वॉशिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है. शहर में 56 जीवीपी (कूड़ा जमा होने वाले) स्थल चिह्नित किए गए हैं. इनकी सफाई और सौंदर्यीकरण कराने के भी निर्देश दिए गए.

प्राधिकरण ने साप्ताहिक बाजारों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सफाई, कूड़ा निस्तारण, कंपोस्ट बनाने तथा सार्वजनिक स्थानों पर लकड़ी के बजाय इलेक्ट्रिक या गैस हीटर की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया है. सीईओ ने स्पष्ट किया कि प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.