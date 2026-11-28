उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ हैं और गुलाबी ठंड पड़ रही हैं. इन दिनों प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह के समय छिछला से मध्यम कोहरा हो रहा हैं और रात के समय ठंडक और बढ़ी है व तापमान में गिरावट आई हैं. आने वाले दिनों में सर्दी में और इजाफा होगा हालांकि बादल या बारिश के कोई आसार नहीं हैं. यूपी में 2 दिसंबर तक कोहरे से कोई राहत मिलने के आसार नहीं हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज 28 नवंबर को भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है वहीं पश्चिम से पूर्वांचल दोनों संभागों के कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने का यलो अलर्ट भी जारी किया है. इस दौरान कुछ जगहों पर सुबह के समय दृश्यता 100 मीटर से भी कम रह सकती हैं जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी होगी. लेकिन, दिन शुरू होते-होते कोहरा छँट जाएगा और आसमान साफ़ होगा, खिली-खिली धूप निकलेगी.

लखनऊ में आज छा सकते हैं आंशिक बादल

राजधानी लखनऊ में आज मौसम शुष्क रहेगा लेकिन, सुबह के समय छिछला कोहरा छाया रहेगा. दिन होते-होते धूप निकलेगी और कोहरा छंट जाएगा. लेकिन शाम होते-होते हल्के बादल छा सकते हैं. इस दौरान 5 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे सर्द मौसम बना रहेगा. इसके अलावा सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव में भी आज सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेगी.

इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट

यूपी में आज सहारनपुर, शामली, मुज़फ़्फ़रनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुरखीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर और बस्ती में आज घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी में अब धीरे-धीरे ठंड बढ़ने लगी है. बीते 24 घंटों में कानपुर और इटावा प्रदेश के सबसे सर्द शहर रहे, जहां सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. वहीं हरदोई, मुज़फ़्फ़रनगर, बस्ती भी प्रदेश के सबसे ठंडे जिले रहे. कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सुबह के समय वाहनों के संचालन में सावधानी बरतने की सलाह दी है. वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी कोहरे के दौरान वाहनों की अधिकतम स्पीड को कम रखने को कहा गया है.