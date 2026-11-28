यूपी विधानसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा सीएम योगी को घुसपैठिए कहने पर छिड़ी सियासी जंग में उत्तराखंड मूल के मतदाता भी आ गए हैं. जिसके बाद ये चर्चाओं शुरू हो गई हैं कि यूपी में रहने वाले उत्तराखंड मूल के लोगों की राजनीतिक ताकत कितनी है और क्या उनकी नाराजगी चुनावी समीकरण बदल सकती है?

उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि लखनऊ की दो सीटों सहित करीब 15 सीट पर उत्तराखंड के वोटर का प्रभाव है. इनमें लखनऊ की कैंट, पूर्व, सरोजनीनगर, बीकेटी, पीलीभीत की पूरनपुर, पलिया, निघासन, लखीमपुर, बरेली, बरेली कैंट, आंवला, पश्चिमी यूपी में गाजियाबाद, साहिबाबाद, नोएडा, कानपुर कैंट, शाहजहांपुर जैसी सीटें शामिल हैं.

यूपी में उत्तराखंड के लोगों का प्रभाव

वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला का कहना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का रिश्ता बेहद पुराना और गहरा है. उत्तराखंड अलग राज्य बनने से पहले अविभाजित उत्तर प्रदेश का हिस्सा था. नारायण दत्त तिवारी जैसे नेता यूपी के मुख्यमंत्री रहे. हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी और रीता बहुगुणा जोशी जैसे नेताओं की यूपी की राजनीति में अहम भूमिका रही है.

यूपी में सर्दी बढ़ी, इटावा-कानपुर रहे प्रदेश के सबसे ठंडे शहर, जानें-आज का मौसम

उन्होंने कहा कि लखनऊ और तराई के इलाकों में उत्तराखंड मूल के लोगों की बड़ी आबादी रहती है. ऐसे में दोनों राज्यों के बीच बाहरी और स्थानीय की रेखा खींचना आसान नहीं है. अखिलेश यादव ने उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया बताकर परोक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेने की कोशिश की. लेकिन, इस बयान से उत्तराखंड मूल के लोगों में नाराजगी पैदा हो सकती है.

योगी ने पारिवारिक रिश्तों से किया पलटवार

ज्ञानेंद्र शुक्ला के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए उनके पारिवारिक रिश्तों का जिक्र किया. अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव का संबंध उत्तराखंड से है. भाजपा विधायक पंकज सिंह की पत्नी भी उत्तराखंड से ताल्लुक रखती हैं. ऐसे में यूपी के कई बड़े राजनीतिक परिवारों के रिश्ते उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं.

उत्तराखंड मूल के मतदाता लखनऊ की कैंट समेत कई सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इस बयान से उनकी नाराजगी बढ़ सकती है. इसका असर समाजवादी पार्टी की उत्तराखंड में राजनीतिक संभावनाओं पर भी पड़ सकता है, क्योंकि पार्टी वहां अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश करती रही है.

'दो राज्यों का बंटवारा हुआ, रिश्तों का नहीं'

वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल का कहना है कि उत्तराखंड के गठन के करीब 26 साल बाद भी दोनों राज्यों के लोगों के बीच वैसी ही आत्मीयता है, जैसी बंटवारे से पहले थी. उत्तराखंड के लोग सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, बल्कि यूपी के तमाम शहरों में रहते हैं. वे यहां के व्यापार, प्रशासन, शिक्षा और सामाजिक जीवन का अहम हिस्सा हैं. उन्होंने कभी खुद को बाहरी नहीं माना और न ही स्थानीय लोगों ने उन्हें इस नजर से देखा.

उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया या बाहरी कहना उचित नहीं है. ये लोग उस समय से यूपी में रह रहे हैं, जब उत्तराखंड अलग राज्य बना भी नहीं था. ऐसे में उन्हें बाहरी बताना उन लोगों के बीच तनाव पैदा कर सकता है, जिनके बीच कभी अलगाव की भावना नहीं रही. लखनऊ और यूपी के दूसरे शहरों में उत्तराखंड मूल के लोगों की अच्छी-खासी संख्या है. ऐसे में इस तरह की बयानबाजी का चुनावी असर भी हो सकता है.