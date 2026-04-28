बिसरख डूब क्षेत्र में चला प्राधिकरण का बुलडोजर, 25 हजार वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण मुक्त

ग्रेटर नोएडा में बरसात से पहले प्राधिकरण तैयारियों में जुट गया है, डूब प्रभावित क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. सोमवार को बिसरख के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. यह कार्रवाई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर की गई. कालोनाइजर डूब क्षेत्र में बाउंड्री बनाकर अवैध प्लॉटिंग करने की कोशिश कर रहे थे. करीब 25 हजार वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराई गई है.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने कहा है कि ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की इजाजत नहीं है. ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें.

Haridwar News: हरिद्वार में बरसात से पहले चला पीला पंजा, नाले के ऊपर से हटाया गया अतिक्रमण

अवैध कॉलोनियों में पैसे न फंसाने की अपील

उन्होंने अपील की है कि अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. प्राधिकरण की टीम अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है.

">

खसरा संख्या 333 और 334 की जमीन पर अतिक्रमण ढहाया

सोमवार को प्राधिकरण के वर्क सर्किल तीन के वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर, प्रबंधक प्रशांत समाधिया और टीम ने बिसरख के डूब क्षेत्र के खसरा संख्या 333 और 334 की जमीन पर अतिक्रमण को ढहा दिया. करीब 25 हजार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया.

कालोनाइजरों को दी चेतावनी

इसके अलावा कॉलोनी काट रहे कालोनाइजरों को दोबारा अवैध निर्माण करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. इससे पहले वर्क सर्किल तीन की तरफ से विगत दिनों तिलपता, रोजा याकूबपुर खेड़ा चौगानपुर, चिपियाना बुजुर्ग में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

एक्टर सुनील शेट्टी ने की चारधाम यात्रा तैयारियों की तारीफ, बोले- व्यवस्थाएं उम्मीद से बेहतर