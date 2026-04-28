Haridwar News: हरिद्वार में बरसात से पहले चला पीला पंजा, नाले के ऊपर से हटाया गया अतिक्रमण

हरिद्वार में बरसात से पहले बाढ़ की समस्या से निपटने को लेकर प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गया है, जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई के क्रम में नालों के ऊपर किए गए अवैध निर्माणों को हटवाया है. हालांकि, यह कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई, प्रशासनिक टीम को किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा.

जानकारी के मुताबिक, हरिद्वार के रावली महदूद क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर नालों के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया. इस दौरान तहसील प्रशासन और सिडकुल थाना पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही और पूरे अभियान को शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम दिया गया. प्रशासन का फोकस साफ है कि बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से लोगों को राहत मिल सके.

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अतिक्रमणकारियों को जारी किए गए थे नोटिस

अतिक्रमण के विरुद्ध रावली महदूद क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर की गई कार्रवाई के संबंध में तहसीलदार सचिन कुमार ने दी जानकारी दी है. तहसीलदार सचिन कुमार ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया है कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण करने वालों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे और अनाउंसमेंट के जरिए भी चेतावनी दी गई थी.

अतिक्रमण पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने के बावजूद जिन लोगों ने कब्जा नहीं हटाया, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया. प्रशासन ने साफ किया है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि नालों की समय रहते सफाई हो सके और बारिश में किसी तरह की परेशानी न हो. अक्सर बरसात के समय पर कई जगहों से जलभराव की खबरें सामने आने लगती हैं, ऐसे में समय रहते इस तरह की कार्रवाई प्रशासन की गंभीरता को दर्शाती हैं.

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