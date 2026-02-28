गोरखपुर में होली से पहले मिलावटखोर सक्रिय, लग्जरी कार से 7 क्विंटल नकली खोवा बरामद

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होली के पहले बाजार में मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं. मीठे के नाम पर यह लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं. खोवा और मिठाई की अधिक डिमांड और उसे पूरा करने के लिए मिलावटखोर हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. फूड विभाग की सख्ती के बाद अब बसों और ट्रेन के अलावा लग्जरी गाड़ियों से भी खोवा की बड़ी खेप यूपी के दूसरे शहरों से मंगाई जा रही है. यह खोवा सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है.

फूड विभाग की तीन टीम में लगातार छापेमारी कर रही है. शनिवार 28 फरवरी को भर में तीन से चार बजे के बीच टीम ने गीडा थानाक्षेत्र के नौसड़ के पास लग्जरी कार में कई बोरों में रखा 14 बोरी में 7 क्विंटल नकली खोवा जब्त किया है. प्रथम दृष्टया देखने पर ही ये खोवा मिलावटी और अधोमानक प्रतीत हो रहा है. फूड विभाग ने जब छापेमारी की तो पता चला कि खोवा की बड़ी खेप लग्जरी गाड़ियों से भी गोरखपुर में लाई जा रही है.

चेकिंग के दौरान लग्जरी कार से पकड़ा मिलावटी मावा

गीडा थानाक्षेत्र के नौसड़ पर टीम ने वाहनों की चेकिंग के दौरान जब एक लग्जरी कार को रोका, तो इसमें भारी मात्रा में बोरे में खोवा रखा हुआ था. दूसरे और तीसरे नंबर की सीट पर इसे बोरे में भरकर गोरखपुर लाया जा रहा था. गोरखपुर के किस व्यापारी ने खोवा को डिमांड पर मंगाया था, इसकी अधिकारी अभी जांच कर रहे हैं. हालांकि पूछताछ में अभी कोई दावेदार सामने नहीं आया है. मिर्जापुर में जो वाहन का स्वामी और व्यापारी है, उसे भी बुलाने का प्रयास किया जा रहा है.

मिर्जापुर से गोरखपुर लाया जा रहा था मावा

सहायक आयुक्त खाद्य डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश व जिलाधिकारी के आदेश पर होली के त्यौहार को देखते हुए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. गोरखपुर के गीडा थानाक्षेत्र के नौसड़ पर टीम ने शनिवार 28 फरवरी की सुबह तीन से चार बजे के बीच चेकिंग के दौरान एक लग्जरी कार में 14 बोरी में 7 क्विंटल खोवा बरामद किया है. यह खोवा यूपी के मिर्जापुर से गोरखपुर लाया जा रहा था. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टि या देखने पर ही यह मिलावटी प्रतीत हो रहा है ऐसे में सेहत को नुकसान भी पहुंच सकता है.

पब्लिक से अपील चेक कर खरीदें मावा

उन्होंने मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी है. आमजन से उन्होंने अपील की है कि वे खुद खोवा खरीदने के पहले उसे तीन तरीके से जांच लें. पहला तरीका खोवा खरीदते समय उसे हाथ से मसल कर देख लें, कि उसमें तेल या रिफाइंड जैसा तो नहीं निकल रहा है. दूसरा तरीका उसमें कोई अतिरिक्त या बैड स्मेल आ रही है, तो भी खोवा अशुद्ध हो सकता है. इसके साथ ही तीसरा तरीका उसे मुंह में रखने के 1 मिनट बाद अगर मुंह कड़वा हो जाता है, तो भी खोवा ठीक नहीं है.