गोरखपुर में पटाखे से लगी आग में धू-धूकर जलीं दो कार, CNG सिलेंडर फटने से बचा

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बड़ा हादसा टल गया. पटाखे की चिंगारी से पार्क के करीब खड़ी दो कारों में आग पकड़ ली. कारें धू-धूकर जलने लगी. इसमें एक कार सीएनजी होने की वजह से धमाका होने का डर मोहल्‍ले के लोगों को सताने लगा. इसके बाद लोग घरों से बाहर निकल गए. लोगों ने पुलिस और फायर विभाग को कॉल किया. इसके बाद आए फायर फाइटरों ने आग पर काबू पाया. गनीमत ये रही कि आग की लपटों के बीच गर्म हो चुकी सीएनजी की टंकी नहीं फटी, इससे बड़ा हादसा होने से बच गया.

गोरखपुर के कैंट थानाक्षेत्र के आवास-विकास कॉलोनी कूड़ाघाट में बीती रात हादसा हो गया. पटाखे से पार्क के पास खड़ी दो कारों में आग लग गई. इनमें एक सीएनजी में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाकर एक बड़ी घटना होने से बचा लिया. गुरुवार रात 11 बजे का मोहल्ले के बच्चे पार्क किनारे पटाखे जला रहे थे. तभी एक जलता पटाखा कार पार्किंग की तरफ जा गिरा. इससे एक पुरानी कार में आग लग गई.

आग की लपटों ने पास खड़ी दूसरी कार को भी चपेट में ले लिया. स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लपटें तेजी से फैल रही थी. आग की लपटों और धुएं को देख आसपास के लोग घबरा गए और पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी. कार के पास ही एक बिजली का ट्रांसफार्मर भी था, जिससे खतरा और बढ़ गया था. सूचना पर कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया.

हालांकि तब तक आग से कार जलकर खाक हो गई. आग से सीएनजी कार का टैंक अत्यधिक गर्म हो गया था. संयोग अच्छा था कि फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया. पहली जली कार शिव नारायण राम की पत्नी वीना आनंद के नाम पर पंजीकृत थी, जिसे सड़क निर्माण के चलते पार्क के पास खड़ा किया गया था. दूसरी कार करीब दो साल से वहीं खड़ी थी.