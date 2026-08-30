Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर को स्पेन बताने पर रवि किशन घिरे, लोगों ने सुनाई खरी-खरी

गोरखपुर को स्पेन बताने पर रवि किशन घिरे, लोगों ने सुनाई खरी-खरी

गोरखपुर को स्पेन बताने वाले रवि किशन के बयान पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई. किसी ने विकास को स्वीकार किया, तो किसी ने स्पेन से तुलना को गलत बताया.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 30 Aug 2026 09:47 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन अक्सर मंच से गोरखपुर की तुलना स्पेन से करते नजर आते हैं. अब एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच से गोरखपुर को स्पेन जैसा बताया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई आंख का अंधा हो तो वे क्या कर सकते हैं. रवि किशन के इस बयान के बाद एक बार फिर उनके बयान की चर्चा शुरू हो गई है.

रवि किशन के स्पेन वाले बयान को लेकर गोरखपुर के लोगों से जब बात की गई तो उनकी मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई. ज्यादातर लोगों का कहना है कि गोरखपुर में पिछले कुछ सालों में काफी विकास हुआ है और शहर में बदलाव भी साफ दिखाई देता है, लेकिन इसकी तुलना स्पेन से करना ठीक नहीं है.

वहीं, कुछ लोगों ने रवि किशन की बात का समर्थन भी किया और कहा कि वह गोरखपुर को ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बात करते हैं.

मोहन भागवत के बयान को संत समाज का समर्थन, महंत रवींद्र पुरी बोले- मुसलमान हमारे भाई

गोरखपुर के रहने वाले व्यापारी नितिन कुमार जायसवाल ने रवि किशन के बयान पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, “वे गोरखपुर के सांसद हैं. लेकिन इस बात पर अफसोस होता है कि लोग उनके ऊपर हंसते हैं. एक अभिनेता की तरह उनकी बात पर मजा आता है. कपिल शर्मा के शो में बहुत मजा आता है. उन्हें कपिल शर्मा की जगह लेना है, तो ले लीजिए, लेकिन सांसद के रूप में विचार करके बोलना चाहिए. योगी जी भी मजा लेते हैं. सारा विकास कार्य योगी जी करते हैं. उन्हें महाभारत वाले संजय का चश्मा और दूरदृष्टि मिल गई है. उन्हें गोरखपुर स्पेन दिखता है. वे भी मानते हैं कि गोरखपुर में विकास हुआ है, लेकिन ऐसी बात न करें कि जिससे गोरखपुर और यहां के लोगों का मजाक बन जाता है.”

वहीं, व्यापारी समीर राय ने कहा, “गोरखपुर के लोग योगी जी को वोट देते हैं, रविकिशन को नहीं. वो अपने 5 काम नहीं गिना पाएंगे. जो भी विकास कार्य हुआ है, वो योगी जी ने किया है. वे कहते हैं कि रवि किशन को स्पेन दिखता है, लेकिन उन्हें गोरखपुर कहीं से स्पेन नहीं दिखता है.”

गोरखपुर के विकास को लेकर लोगों की अलग-अलग राय

गोरखपुर की रहने वाली सरिता पांडेय ने कहा, “आपको क्या लगता है? अभी तो स्पेन नहीं दिखता है. आप घूमकर आइए, कुछ जगह तो पता चल जाएगा कि स्पेन हुआ है कि नहीं. उन्हें गोरखपुर स्पेन नहीं लगता है.”

वहीं, शालिनी ने कहा, “अच्छा है कि वे गोरखपुर को ऊंचाई पर देखना चाहते हैं. ऐसा हो जाए, तो अच्छी बात है. अभी तो नहीं लगता है कि लगता है, लेकिन वो जो कह रहे हैं, उनकी बात से वो इत्तेफाक नहीं रखती हैं. हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो जाए, जब वे ऊंची सोच रखते हैं.”

गोरखपुर की रहने वाली स्वपनिल ने कहा, “वो गोरखपुर 5 साल बाद गोरखपुर वापस आकर रहने लगी हैं. उन्हें काफी बदलाव दिखाई दे रहा है. उन्होंने काफी काम किया है. स्पेन हुआ है कि नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सकारात्मक बदलाव हुआ है. उनकी वजह से गोरखपुर बहुत फेमस हो गया है.”

गोरखपुर के रहने वाले अशोक कुमार ने कहा, “गोरखपुर में विकास हुआ है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सांसद रवि किशन के द्वारा किया गया है. हालांकि स्पेन से तुलना करना ठीक नहीं है. यही वजह है कि वो ट्रोल हो जाते हैं. वे ऐसा करके गोरखपुर की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं. इससे उन्हें बचना चाहिए.”

वहीं, गोरखपुर की रहने वाली निहारिका त्रिपाठी ने रविकिशन का समर्थन किया. उन्होंने कहा, “रवि किशन ने सही बात कही है. उन्होंने गोरखपुर की तुलना स्पेन से करना गलत नहीं है. विपक्ष को विकास नहीं दिख रहा है, तो वो सच में अंधे हैं. गोरखपुर, उत्तर प्रदेश और देश में विकास की स्वर्णिम योजनाएं चल रही हैं, जिसकी गिनती नहीं है.”

रवि पांडेय ने कहा, “अपने-अपने विचार हैं, लेकिन स्पेन की राह पर चल रहा है. उनके पास बड़े फंड हैं, विकास की राह पर चल रहे हैं, लेकिन ये कह देना कि पूरा स्पेन हो गया है, ये अतिशयोक्ति है.”

वहीं, शौर्य जीत सिंह ने कहा, “रवि किशन गोरखपुर के सांसद हैं. गोरखपुर जैसा है, वो गोरखपुर की तरह दिखता है और इसकी गोरखपुरियत बनी रहे. गड़बड़ा नहीं जाए. इसे बार-बार स्पेन कहने की जरूरत नहीं है.”

'जो अपना चुनाव हार गए वो...', केशव मौर्य के CM वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव

कुल मिलाकर रवि किशन के बयान पर गोरखपुर के लोगों की राय अलग-अलग है. ज्यादातर लोग शहर में हुए विकास को मानते हैं, लेकिन गोरखपुर की तुलना स्पेन से किए जाने को लेकर उनकी अपनी आपत्तियां हैं. वहीं, कुछ लोग इसे सांसद की सकारात्मक सोच बताते हुए उनका समर्थन भी कर रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 30 Aug 2026 09:45 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News RAVI KISHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर को स्पेन बताने पर रवि किशन घिरे, लोगों ने सुनाई खरी-खरी
गोरखपुर को स्पेन बताने पर रवि किशन घिरे, लोगों ने सुनाई खरी-खरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BJP नेता देवेंद्र प्रताप का नहर में मिला शव, ड्राइवर ही निकला कातिल, 2 गिरफ्तार
लखनऊ: BJP नेता देवेंद्र प्रताप का नहर में मिला शव, ड्राइवर ही निकला कातिल, 2 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027: मायावती ने बुलाई BSP की बड़ी बैठक, संगठन पर होगा मंथन
UP चुनाव 2027: मायावती ने बुलाई BSP की बड़ी बैठक, संगठन पर होगा मंथन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में 2027 की तैयारी तेज, BJP की बड़ी वर्कशॉप में पहुंचेंगी स्मृति ईरानी
UP में 2027 की तैयारी तेज, BJP की बड़ी वर्कशॉप में पहुंचेंगी स्मृति ईरानी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: क्रिसमस पर भिड़ेंगे दो ‘किंग’, SRK-नागार्जुन फैंस में छिड़ी सोशल मीडिया जंग (30.08.26)
DR. Aarambhi: Aarambhi के चरित्र पर उठे सवाल, Aarambhi के थप्पड़ ने सिखाया Vishwas को सबक!
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Nepal Flood Latest Update | Breaking: दुनिया के सबसे 'वायरल घर' का रहस्य क्या है ? | Bhote Koshi
Breaking | Flood Alert | Chitrakoot Flood: कुदरत की निगाह टेढ़ी, चित्रकूट पानी-पानी! | MP News | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP नेताओं के राजनीति में आने पर बोले सोनम वांगचुक, 'वो कोई संत...'
राजनीति में आएंगे अभिजीत दीपके समेत CJP नेता? सोनम वांगचुक ने कर दिया साफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BJP नेता देवेंद्र प्रताप का नहर में मिला शव, ड्राइवर ही निकला कातिल, 2 गिरफ्तार
लखनऊ: BJP नेता देवेंद्र प्रताप का नहर में मिला शव, ड्राइवर ही निकला कातिल, 2 गिरफ्तार
बॉलीवुड
रविवार को 'टॉक्सिक' 211 करोड़ के हुई पार, जानें 9 बजे तक का कलेक्शन
रविवार को 'टॉक्सिक' 211 करोड़ के हुई पार, जानें 9 बजे तक का कलेक्शन
क्रिकेट
पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास ने रचा इतिहास, लॉर्ड्स में 5 विकेट लेकर बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े
पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास ने रचा इतिहास, लॉर्ड्स में 5 विकेट लेकर बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े
इंडिया
‘वो गजनी लुक में थे, शायद...’, आमिर खान के बयान पर सोनम वांगचुक का पलटवार
‘वो गजनी लुक में थे, शायद...’, आमिर खान के बयान पर सोनम वांगचुक का पलटवार
ऑटो
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
ट्रेंडिंग
नेपाल की बाढ़ में फरिश्ता बनी भैंस! पीठ पर बैठा युवक को पार कराई नदी
नेपाल की बाढ़ में फरिश्ता बनी भैंस! पीठ पर बैठा युवक को पार कराई नदी
टेक्नोलॉजी
Apple Event से पहले iPhone खरीदना सही या गलत? जानें खरीदने का सही समय
Apple Event से पहले iPhone खरीदना सही या गलत? जानें खरीदने का सही समय
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget