गोरखपुर को स्पेन बताने पर रवि किशन घिरे, लोगों ने सुनाई खरी-खरी

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन अक्सर मंच से गोरखपुर की तुलना स्पेन से करते नजर आते हैं. अब एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच से गोरखपुर को स्पेन जैसा बताया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई आंख का अंधा हो तो वे क्या कर सकते हैं. रवि किशन के इस बयान के बाद एक बार फिर उनके बयान की चर्चा शुरू हो गई है.

रवि किशन के स्पेन वाले बयान को लेकर गोरखपुर के लोगों से जब बात की गई तो उनकी मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई. ज्यादातर लोगों का कहना है कि गोरखपुर में पिछले कुछ सालों में काफी विकास हुआ है और शहर में बदलाव भी साफ दिखाई देता है, लेकिन इसकी तुलना स्पेन से करना ठीक नहीं है.

वहीं, कुछ लोगों ने रवि किशन की बात का समर्थन भी किया और कहा कि वह गोरखपुर को ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बात करते हैं.

मोहन भागवत के बयान को संत समाज का समर्थन, महंत रवींद्र पुरी बोले- मुसलमान हमारे भाई

गोरखपुर के रहने वाले व्यापारी नितिन कुमार जायसवाल ने रवि किशन के बयान पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, “वे गोरखपुर के सांसद हैं. लेकिन इस बात पर अफसोस होता है कि लोग उनके ऊपर हंसते हैं. एक अभिनेता की तरह उनकी बात पर मजा आता है. कपिल शर्मा के शो में बहुत मजा आता है. उन्हें कपिल शर्मा की जगह लेना है, तो ले लीजिए, लेकिन सांसद के रूप में विचार करके बोलना चाहिए. योगी जी भी मजा लेते हैं. सारा विकास कार्य योगी जी करते हैं. उन्हें महाभारत वाले संजय का चश्मा और दूरदृष्टि मिल गई है. उन्हें गोरखपुर स्पेन दिखता है. वे भी मानते हैं कि गोरखपुर में विकास हुआ है, लेकिन ऐसी बात न करें कि जिससे गोरखपुर और यहां के लोगों का मजाक बन जाता है.”

वहीं, व्यापारी समीर राय ने कहा, “गोरखपुर के लोग योगी जी को वोट देते हैं, रविकिशन को नहीं. वो अपने 5 काम नहीं गिना पाएंगे. जो भी विकास कार्य हुआ है, वो योगी जी ने किया है. वे कहते हैं कि रवि किशन को स्पेन दिखता है, लेकिन उन्हें गोरखपुर कहीं से स्पेन नहीं दिखता है.”

गोरखपुर के विकास को लेकर लोगों की अलग-अलग राय

गोरखपुर की रहने वाली सरिता पांडेय ने कहा, “आपको क्या लगता है? अभी तो स्पेन नहीं दिखता है. आप घूमकर आइए, कुछ जगह तो पता चल जाएगा कि स्पेन हुआ है कि नहीं. उन्हें गोरखपुर स्पेन नहीं लगता है.”

वहीं, शालिनी ने कहा, “अच्छा है कि वे गोरखपुर को ऊंचाई पर देखना चाहते हैं. ऐसा हो जाए, तो अच्छी बात है. अभी तो नहीं लगता है कि लगता है, लेकिन वो जो कह रहे हैं, उनकी बात से वो इत्तेफाक नहीं रखती हैं. हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो जाए, जब वे ऊंची सोच रखते हैं.”

गोरखपुर की रहने वाली स्वपनिल ने कहा, “वो गोरखपुर 5 साल बाद गोरखपुर वापस आकर रहने लगी हैं. उन्हें काफी बदलाव दिखाई दे रहा है. उन्होंने काफी काम किया है. स्पेन हुआ है कि नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सकारात्मक बदलाव हुआ है. उनकी वजह से गोरखपुर बहुत फेमस हो गया है.”

गोरखपुर के रहने वाले अशोक कुमार ने कहा, “गोरखपुर में विकास हुआ है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सांसद रवि किशन के द्वारा किया गया है. हालांकि स्पेन से तुलना करना ठीक नहीं है. यही वजह है कि वो ट्रोल हो जाते हैं. वे ऐसा करके गोरखपुर की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं. इससे उन्हें बचना चाहिए.”

वहीं, गोरखपुर की रहने वाली निहारिका त्रिपाठी ने रविकिशन का समर्थन किया. उन्होंने कहा, “रवि किशन ने सही बात कही है. उन्होंने गोरखपुर की तुलना स्पेन से करना गलत नहीं है. विपक्ष को विकास नहीं दिख रहा है, तो वो सच में अंधे हैं. गोरखपुर, उत्तर प्रदेश और देश में विकास की स्वर्णिम योजनाएं चल रही हैं, जिसकी गिनती नहीं है.”

रवि पांडेय ने कहा, “अपने-अपने विचार हैं, लेकिन स्पेन की राह पर चल रहा है. उनके पास बड़े फंड हैं, विकास की राह पर चल रहे हैं, लेकिन ये कह देना कि पूरा स्पेन हो गया है, ये अतिशयोक्ति है.”

वहीं, शौर्य जीत सिंह ने कहा, “रवि किशन गोरखपुर के सांसद हैं. गोरखपुर जैसा है, वो गोरखपुर की तरह दिखता है और इसकी गोरखपुरियत बनी रहे. गड़बड़ा नहीं जाए. इसे बार-बार स्पेन कहने की जरूरत नहीं है.”

'जो अपना चुनाव हार गए वो...', केशव मौर्य के CM वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव

कुल मिलाकर रवि किशन के बयान पर गोरखपुर के लोगों की राय अलग-अलग है. ज्यादातर लोग शहर में हुए विकास को मानते हैं, लेकिन गोरखपुर की तुलना स्पेन से किए जाने को लेकर उनकी अपनी आपत्तियां हैं. वहीं, कुछ लोग इसे सांसद की सकारात्मक सोच बताते हुए उनका समर्थन भी कर रहे हैं.