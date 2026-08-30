'जो अपना चुनाव हार गए वो...', केशव मौर्य के CM वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अगले चुनाव में खुद को सीएम बताने के बाद राजनीति गर्मा गई है. इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ही अंदाज में उन पर तंज कसा है. उन्होंने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट भी किया है.

अखिलेश यादव ने लिखा, " खुद से बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और,जुबां पर आज दिल की बात आ गई. जो अपना चुनाव हार गये, वो दूसरों से ख़ुद को मुख्यमंत्री के रूप में चुनने की उम्मीद करते हैं. डबल इंजन का मतलब यहाँ तो ‘दिल्ली-लखनऊ’ के साथ-साथ ‘सिराथू-गोरखपुर’ भी निकला. अब देखते हैं ये हटते हैं या हटाए जाते हैं."

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सिराथू से हार गए थे केशव प्रसाद मौर्य

अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य के हारने पर तंज कसा है, उस चुनाव सपा गठबंधन से पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हराया था. इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की बीजेपी और यूपी बीजेपी सरकार में टकराव की बात जो वो पहले कहते रहे हैं उसे अब सिराथू यानि केशव प्रसाद मौर्य और गोरखपुर मतलब सीएम योगी. इस लाइन में उन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम के बीच टकराव की बात कही है. इसके साथ ही बीजेपी के पैटर्न को देखते हुए कहा है कि अब उन पर कोई कारर्वा होती है या नहीं.

एबीपी के कार्यक्रम में जताई थी सीएम बनने की इच्छा

यहां बता दें कि एबीपी के खास कार्यक्रम में चर्चा के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं. हो सकता है अगली बार आप सीएम के रूप में देखें या किसी और रूप में देखें. इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि पार्टी नेतृत्व ही तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा. उनका यह बयान यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय बन चुका है. खुद बीजेपी के भीतर भी यह सवाल उठ रहा है कि इस तरह कैसे खुद को सीएम के रूप में कोई प्रोजेक्ट कर सकता है. हालांकि उनके इस बयान पर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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