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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़ गोलीकांड में दीपक ने तोड़ा दम, गांव में तनाव; DM-SP ने संभाला मोर्चा

हापुड़ गोलीकांड में दीपक ने तोड़ा दम, गांव में तनाव; DM-SP ने संभाला मोर्चा

हापुड़ के बदनोली गांव में बीते शुक्रवार को हुए गोलीकांड में घायल दीपक की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए, पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया. डीएम-एसपी ने खुद मौके पर पहुंच कर मौर्चा संभाला.

Written By : विपिन शर्मा, हापुड़ |  Updated at : 06 Sep 2026 11:01 PM (IST)
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हापुड़ के बदनोली गांव में बीते शुक्रवार को हुए खूनी संघर्ष में गोली लगने से घायल दीपक ने रविवार को मेरठ मेडिकल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. युवक की मौत की खबर मिलते ही गांव में आक्रोश फैल गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई. माहौल को देखते हुए पूरे गांव को छावनी में तब्दील हो गया. घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी गहरा दुख जताते हुए सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. 

आपको बता दें कि दीपक का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचने से पहले ही भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई. आक्रोशित भीड़ को शांत कराने के लिए डीएम और एसपी ज्ञानंजय सिंह खुद सड़क पर उतरे. एएसपी ने लाउडस्पीकर से लोगों को समझाते हुए शांति की अपील की.

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डीएम ने पीड़ित परिवार को दिया सहायता का आश्वासन

पीड़ित परिवार ने सुरक्षा, शस्त्र लाइसेंस, बच्चों की पढ़ाई और आर्थिक सहायता की मांग रखी. हापुड़ डीएम कविता मीना ने कहा कि पीड़ित परिवार को पारिवारिक लाभ योजना और अन्य सरकारी प्रावधानों के तहत हर संभव आर्थिक सहायता व राहत उपलब्ध कराई जाएगी.

पुलिस और पीएसी की टीमें गांव में कर रहीं गश्त

वहीं, पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि परिवार की सुरक्षा और शस्त्र लाइसेंस सहित सभी मांगों पर संवेदनशीलता से विचार किया जा रहा है. मामले में पहले ही 5 आरोपी गिरफ्तार हैं, अब मुकदमे में हत्या की धाराएं बढ़ाकर बाकी आरोपियों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी. प्रशासन के ठोस आश्वासन और मान-मनौव्वल के बाद हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं, लेकिन गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस और पीएसी की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं.

सिपाही ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

उधर, राजधानी लखनऊ में एक सिपाही ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी की हत्या कर मौत के घाट उतार दिया. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, साथी ही आरोपी सिपाही को हिरासत में पूछताछ शुरू कर दी है. आरोपी सिपाही का नाम मुकेश और मृतका का नाम नीलम बताया गया है.

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Published at : 06 Sep 2026 11:01 PM (IST)
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