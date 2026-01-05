हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेस-वे को कुशीनगर तक बढ़ाने की तैयारी, अब जोड़े जाएंगे ये 22 जिले

गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेस-वे को कुशीनगर तक बढ़ाने की तैयारी, अब जोड़े जाएंगे ये 22 जिले

UP News: यूपी और हरियाणा के 22 जिलों को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेस-वे की लंबाई 750 किमी होगी. कुशीनगर में तीन से चार किमी तक इसकी लंबाई बढ़ जाएगी. इसे कुशीनगर के आगे सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 Jan 2026 09:50 PM (IST)
Preferred Sources

सिलीगुड़ी से पानीपत तक का सफर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. गोरखपुर से शामली तक बनने वाले एक्सप्रेस-वे का विस्तार करने की तैयारी है. अब ये एक्सप्रेस-वे कुशीनगर से पानीपत तक बनेगा. कुशीनगर के आगे इसे सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा. 

यूपी और हरियाणा के 22 जिलों को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेस-वे की लंबाई अब 750 किमी होगी. एनएचएआई के परियोजना निदेशक ललित प्रताप पाल ने बताया कि पानीपत-गोरखपुर एक्सप्रेस-वे को अब कुशीनगर जिले तक ले जाया जाएगा. 

कुशीनगर के आगे सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा

कुशीनगर में तीन से चार किमी तक इसकी लंबाई बढ़ जाएगी. इसे कुशीनगर के आगे सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा. यानी अब सिलीगुड़ी से पानीपत तक सीधे फोरलेन पर फर्राटा भरकर सफर पूरा कर सकते हैं. एलाइनमेंट का काम तेजी से कराया जा रहा है. फरवरी तक इसे पूरा करा लिया जाएगा.

इसमें फोरलेन की चौड़ाई 60 मीटर से 70 मीटर तक होगी. अगले महीने तक एलाइनमेंट का काम पूरा कर डिजाइन तैयार कर लिया जाएगा. दोनों एक्सप्रेस-वे के जुड़ने से सिलीगुड़ी से पानीपत तक सीधे एक फोरलेन सड़क मिल जाएगी. साथ ही पूर्वांचल को पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा से यह सड़क जोड़ेगी जिससे व्यापार और आवाजाही आसान होगी.

पहले गोरखपुर से शामली तक बनने वाला था एक्सप्रेस-वे

पहले एक्सप्रेस-वे गोरखपुर से शामली तक बनना था, लेकिन इसे विस्तार देते हुए पानीपत तक बनाने का निर्णय लिया गया. अब इसे विस्तार देकर कुशीनगर की सीमा में सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे से जोड़ने का निर्णय लिया गया है. इसे लेकर एलाइनमेंट का काम शुरू कर दिया गया है. जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. 2026 में इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य शुरू होगा.

इन जिलों को जोड़ेगा एक्सप्रेस-वे

यूपी के इन जिलों को जोड़ेगा यह एक्सप्रेस-वे, कुशीनगर से गोरखपुर, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, बरेली, संभल, अमरोहा, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, पानीपत तक बनेगा.

अब इस एक्सप्रेस-वे की लंबाई 750 किमी होगी. संतकबीरनगर में 22.50 किमी, गोरखपुर में इस एक्सप्रेस-वे की लंबाई 34 किमी और कुशीनगर में तीन किमी होगी. नयनसर टोल प्लाजा के पास पानीपत एक्सप्रेस-वे गोरखपुर सोनौली हाईवे को पार करेगा. 

Published at : 05 Jan 2026 09:50 PM (IST)
Tags :
Kushinagar News UP NEWS Gorakhpur News Panipat News
