Netflix Trending Movie 29: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जो रोमांस और ड्रामा भरपूर देखने के लिए मिल रहा है. वहीं, अगर आप रोमांटिक फिल्मों के शौकीन हैं तो आपके लिए ये एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकती है. इसमें एक ऐसे 29 साल के लड़के की लव स्टोरी देखने के लिए मिलती है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग भी धांसू है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

क्या है तमिल फिल्म 29 की कहानी?

तमिल फिल्म 29 एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है, जिसमें कमिंग ऑफ एज रोमांस देखने के लिए मिलता है. इसमें 29 साल के सत्या नाम के लड़के की कहानी को दिखाया गया है, जो तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए एक छोटे से गांव में पढ़ाई पूरी करता है. फिर गांव से भागकर खुद का विकास करने के लिए शहर चला जाता है. कहानी में तभी नया मोड़ आता है और उसकी जिंदगी में विजी नाम की लड़की की एंट्री होती है. फिल्म की कहानी रोमांटिक होने के साथ ही इमोशनल भी है.

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फिल्म में एक्टर विधु और प्रीति के अलावा फातिमा, अविनाश, प्रेम और महेंद्रन जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. सभी कलाकारों ने बेहतरीन काम किया है. इसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है.

फिल्म 29 का बॉक्स ऑफिस

इसके साथ ही अगर तमिल फिल्म '29' की कमाई की बात की जाए तो इसे पिछले महीने ही सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और ये बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी. सैकनिल्क के मुताबिक, इस तमिल रोमांटिक फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 2.05 करोड़ था. हालांकि, इसका बजट रिवील नहीं किया गया है.

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नेटफ्लिक्स पर कर रही ट्रेंड, धांसू है आईएमडीबी

बहरहाल, फिल्म 29 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. ये ओटीटी पर आते ही छा गई है. फिल्म नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. इसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म साउथ की भाषाओं के साथ ही हिंदी में भी ओटीटी पर उपलब्ध है.

इसके साथ ही अगर इसकी आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो ये भी काफी धांसू है और बड़े बजट की फिल्मों को टक्कर दे रही है. तमिल फिल्म 29 की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है. ऐसे में अगर आप रोमांटिक ड्रामा फिल्म के शौकीन हैं तो इस घर बैठे, ट्रैवल करते कभी भी देख सकते हैं.