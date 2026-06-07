हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाNetflix Trending: ओटीटी पर आते ही छाई '29' साल के लड़के की लव स्टोरी, IMDb रेटिंग भी है धांसू

Netflix Trending: ओटीटी पर आते ही छाई '29' साल के लड़के की लव स्टोरी, IMDb रेटिंग भी है धांसू

Netflix Trending Movie: नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में धाक जमाए बैठी एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसमें 29 साल के लड़के की लव स्टोरी देखने के लिए मिल रही है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

By : राहुल यादव | Updated at : 07 Jun 2026 07:47 PM (IST)
Preferred Sources

Netflix Trending Movie 29: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जो रोमांस और ड्रामा भरपूर देखने के लिए मिल रहा है. वहीं, अगर आप रोमांटिक फिल्मों के शौकीन हैं तो आपके लिए ये एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकती है. इसमें एक ऐसे 29 साल के लड़के की लव स्टोरी देखने के लिए मिलती है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग भी धांसू है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

क्या है तमिल फिल्म 29 की कहानी?

तमिल फिल्म 29 एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है, जिसमें कमिंग ऑफ एज रोमांस देखने के लिए मिलता है. इसमें 29 साल के सत्या नाम के लड़के की कहानी को दिखाया गया है, जो तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए एक छोटे से गांव में पढ़ाई पूरी करता है. फिर गांव से भागकर खुद का विकास करने के लिए शहर चला जाता है. कहानी में तभी नया मोड़ आता है और उसकी जिंदगी में विजी नाम की लड़की की एंट्री होती है. फिल्म की कहानी रोमांटिक होने के साथ ही इमोशनल भी है.

यह भी पढ़ें: 'भूत बंगला' से 'राख' तक, ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बवंडर, इस हफ्ते रिलीज होंगी 12 फिल्में-सीरीज

फिल्म में एक्टर विधु और प्रीति के अलावा फातिमा, अविनाश, प्रेम और महेंद्रन जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. सभी कलाकारों ने बेहतरीन काम किया है. इसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है.

Netflix Trending: ओटीटी पर आते ही छाई '29' साल के लड़के की लव स्टोरी, IMDb रेटिंग भी है धांसू

फिल्म 29 का बॉक्स ऑफिस

इसके साथ ही अगर तमिल फिल्म '29' की कमाई की बात की जाए तो इसे पिछले महीने ही सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और ये बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी. सैकनिल्क के मुताबिक, इस तमिल रोमांटिक फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 2.05 करोड़ था. हालांकि, इसका बजट रिवील नहीं किया गया है.

यह भी पढ़ें: 'पेद्दी' ने तेलुगु में बनाया रिकॉर्ड, 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 5 सुपरस्टार्स को चटाई धूल

नेटफ्लिक्स पर कर रही ट्रेंड, धांसू है आईएमडीबी

बहरहाल, फिल्म 29 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. ये ओटीटी पर आते ही छा गई है. फिल्म नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. इसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म साउथ की भाषाओं के साथ ही हिंदी में भी ओटीटी पर उपलब्ध है.

इसके साथ ही अगर इसकी आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो ये भी काफी धांसू है और बड़े बजट की फिल्मों को टक्कर दे रही है. तमिल फिल्म 29 की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है. ऐसे में अगर आप रोमांटिक ड्रामा फिल्म के शौकीन हैं तो इस घर बैठे, ट्रैवल करते कभी भी देख सकते हैं.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 07 Jun 2026 07:47 PM (IST)
Tags :
Netflix OTT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Netflix Trending: ओटीटी पर आते ही छाई '29' साल के लड़के की लव स्टोरी, IMDb रेटिंग भी है धांसू
नेटफ्लिक्स ट्रेंडिंग फिल्म: ओटीटी पर आते ही छाई '29' साल के लड़के की लव स्टोरी, IMDb रेटिंग भी है धांसू
साउथ सिनेमा
'एक्टर्स को ‘नहीं’ कहने की हिम्मत रखनी चाहिए', 'पेड्डी' का जिक्र कर बोलीं अनु अग्रवाल, कहा- 'सम्मान सबसे जरूरी'
'एक्टर्स को ‘नहीं’ कहने की हिम्मत रखनी चाहिए', 'पेड्डी' का जिक्र कर बोलीं अनु अग्रवाल
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 'पेद्दी' ने तेलुगु में बनाया रिकॉर्ड, 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 5 सुपरस्टार्स को चटाई धूल
'पेद्दी' ने तेलुगु में बनाया रिकॉर्ड, 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 5 सुपरस्टार्स को चटाई धूल
साउथ सिनेमा
Peddi Worldwide BO Collection: 200 करोड़ के पार हुई 'पेद्दी', तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर लगाई लंबी छलांग
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 200 करोड़ के पार हुई 'पेद्दी', तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर लगाई लंबी छलांग
Advertisement

वीडियोज

Chaar Ki Chaal | Ghazipur Encounter | Sanjay Nishad: कमलेश चौधरी एनकाउंटर पर महा-संग्राम!
दुनिया की पहली Electric Car से EV Revolution तक | 200 साल की कहानी | #autolive
बॉलीवुड न्यूज़: जाह्नवी कपूर की कथित प्राइवेट चैट सोशल मीडिया पर वायरल
Spoiler Alert:😱Vaishnavi-Parth के रिश्ते में Reyansh का जहर, गलतफहमियां बढ़ाने की रची साजिश #sbs
Bengal Latest News: पुलिस से बचने के लिए TMC कार्यकर्ता का अनोखा जुगाड़ फेल! | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
झूमकर आया मॉनसून! देशभर में पकड़ी रफ्तार, जानें यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी बारिश
झूमकर आया मॉनसून! देशभर में पकड़ी रफ्तार, जानें यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी बारिश
बिहार
JDU नेता संजय झा का बड़ा दावा, 'ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के कारण टूटा इंडिया गठबंधन'
JDU नेता संजय झा का बड़ा दावा, 'ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के कारण टूटा इंडिया गठबंधन'
क्रिकेट
अफगानिस्तान को हराया तो भी WTC में नहीं मिलेगा टीम इंडिया को फायदा? वजह हैरान करने वाली
अफगानिस्तान को हराया तो भी WTC में नहीं मिलेगा टीम इंडिया को फायदा? वजह हैरान करने वाली
बॉलीवुड
'60 की उम्र में शादी करने में क्या गलत है?' आमिर खान के तीसरी बार दूल्हा बनने पर बोलीं राखी गुलजार, कहा, 'मैने 40 साल के...'
'60 की उम्र में शादी करने में क्या गलत है?' आमिर खान के तीसरी बार दूल्हा बनने पर बोलीं राखी गुलजार
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
टेक्नोलॉजी
AC के साथ सीलिंग फैन चलाने से क्यों बढ़ती है ठंडक और कैसे कम हो सकता है बिजली का बिल? जानिए पूरी सच्चाई
AC के साथ सीलिंग फैन चलाने से क्यों बढ़ती है ठंडक और कैसे कम हो सकता है बिजली का बिल? जानिए पूरी सच्चाई
इंडिया
जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद क्या होगा कॉकरोच जनता पार्टी का अगला कदम? अभिजीत दीपके ने कर दिया क्लीयर
जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद क्या होगा कॉकरोच जनता पार्टी का अगला कदम? अभिजीत दीपके ने कर दिया क्लीयर
एग्रीकल्चर
बाजार से महंगी सब्जियां खरीदना भूल जाएंगे, छत पर रखें बस 10 गमले और साल भर पाएं एकदम ताजी सब्जियां
बाजार से महंगी सब्जियां खरीदना भूल जाएंगे, छत पर रखें बस 10 गमले और साल भर पाएं एकदम ताजी सब्जियां
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget