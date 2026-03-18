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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर हत्याकांड पर भड़के डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, बोले- 'राज्यसभा में सबको...'

गोरखपुर हत्याकांड पर भड़के डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, बोले- 'राज्यसभा में सबको...'

Gorakhpur News In Hindi: डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान पूर्व पार्षद प्रतिनिधि व भाजपा नेता राजकुमार चौहान के घर सांत्वना देने दिल्ली से पहुंचे.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Mar 2026 08:51 AM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान पूर्व पार्षद प्रतिनिधि व भाजपा नेता राजकुमार चौहान के घर सांत्वना देने दिल्ली से पहुंचे. इस दौरान मंत्री दारा सिंह चौहान भी शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे. दोनों ही नेता के राजकुमार चौहान काफी करीबी रहे हैं.

इस दौरान डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, "गोरखनाथ मंदिर के ठीक पीछे यह जगन्नाथ हत्याकांड हुआ है. इसके पीछे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त शिक्षक कार्रवाई की जाए वरना वे राज्यसभा में सबको नंगा कर देंगे." वहीं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि परिवार की हर संभव मदद की जाएगी और हत्यारोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पार्लियामेंट से सांत्वना देने पहुंचे

बीजेपी महासचिव और राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल मंगलवार 17 मार्च को भाजपा नेता व पूर्व पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार चौहान के घर सांत्वना देने व अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली से पार्लियामेंट छोड़कर गोरखपुर पहुंचे थे. इस दौरान यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान भी राजकुमार चौहान के घर पहुंचे. उन्होंने कहा कि राजकुमार चौहान भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंडल स्तर के पदाधिकारी रहे हैं. वे पूरे प्रदेश में चौहान समाज के अकेले नेता थे. वे बहुत समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता थे.

उन्होंने कहा कि ठीक गोरखनाथ मंदिर के पीछे उनकी जघन्य हत्या हो गई. दुर्दांत अपराधियों ने चाकू खूब-खूब कर उनकी हत्या कर दी. इस मास लिंचिंग कहा जाता है. स्वर्गीय राजकुमार चौहान की मॉब लिंचिंग हुई है. सरकार हमारी है. वे लोग मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर हुआ है. इसका यह मतलब नहीं है कि 'चिराग तले अंधेरा' हो जाएगा.

अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि एक बार प्रमाण पत्र लेते हैं, तो प्रमाण पत्र आपको बनाना भी पड़ता है. गोरखपुर में थाने से 2 किलोमीटर के अंदर और मंदिर के ठीक पीछे यह जघन्य हत्याकांड हुआ है. वे दिल्ली से पार्लियामेंट छोड़कर यहां पर आए हैं. एक नौजवान संघर्षील नेता के लिए वह पार्लियामेंट छोड़कर आए हैं. यह परिवार वाले कुछ चाहते नहीं है. बस यह चाहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो. कोई भी अपराधी हो वह नाम भी नहीं जानते हैं. मृतक की पत्नी ने स्वयं फिर लिखवाया है और नामजद किया है. 

सबको नंगा करने की दी धमकी

डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि पुलिस का दायित्व है कि वह इन सबको पकड़ें और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करें. उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें अन्यथा 'वह तो राज्यसभा में हैं ही. इन सबको नंगा कर दूंगा राज्यसभा में. यह पूरा प्रदेश जानता है कि जब मैं राज्यसभा में खड़ा होता हूं तो क्या करता हूं. जो बचने का प्रयास करेगा तो उनके पास संवैधानिक रास्ता है वह सबको तितर-बितर कर देंगे. कोई बचेगा नहीं. वे संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं. इन लोगों को संवैधानिक तरीके से कार्रवाई कर लेनी चाहिए. वे इसीलिए यहां पर आए हैं.

सवाल कि उन्हें कौन बचाने का प्रयास कर रहा है? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वह यह नहीं जानते पुलिस को स्वयं इस बारे में सोचना होगा. वह कहते हैं कि क्यों इन लोगों के साथ बदनामी चलती है वह यह लोग जानें. परिजनों के घर का अकेला कमाने वाला आदमी चला गया. उनकी कमाई बंद हो गई. वह लोग का असुरक्षा में आ गए. उनकी दो जवान बच्चियां हैं. कल उनके भविष्य का क्या होगा? उनकी देखरेख कौन करेगा?

प्रशासन को जिम्मेदारी लेने की मांग

डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि सरकार और प्रशासन की आंख के नीचे यह सारा कांड हो रहा है. प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी. उनके परिवार को इतनी आर्थिक मदद दी जाए कि उनका परिवार चल सके. उनके परिवार में कोई नहीं है. वह बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं. इनके पास संवेदना होगी तो उनकी मांगों को पूरा करेंगे. अधिकारियों को माता-पिता के बीच में आकर सार्वजनिक रूप से बात करनी चाहिए. बाद में वह मेरे से बातचीत करने के बाद मुकर जाएं तो क्या होगा? अधिकारी सामने आए और उनके सामने आकर बात कर लें और उन्हें आश्वस्त करें. बाकी वे सक्षम है उन्हें लड़ना आता है वह किसी को छोड़ेंगे नहीं. ऐसे मामले में जब तक कोई निष्कर्ष ना निकल जाए तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं है इन लोगों की मांग प्रशासन पूरा करे.

मंत्री ने दिया कार्रवाई का भरोसा

यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि वह सरकार की तरफ से परिजनों का आश्वासन करते हैं कि पुलिस प्रशासन हत्यारोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा. परिवार की हर संभव मदद भी की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा है कि दु:ख इस घड़ी में सरकार और हम सभी उनके साथ हैं. इस हत्याकांड के पीछे जो भी आरोपी हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी. सरकार की ओर से वे परिजनों को इसके लिए पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं.

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Published at : 18 Mar 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Radha Mohan Das Agrawal UP NEWS Gorakhpur News
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