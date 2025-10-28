'बिहार में एनडीए का तूफान चल रहा है', विपक्ष पर भड़के गोरखपुर सांसद रवि किशन

गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सरकार की मंशा साफ नहीं होने के आरोपों पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से घुसपैठिया भारत में घुस चुके हैं. क्या उनको हटाया नहीं जाएगा? उनको वोटर कैसे मानेंगे? हद हो गई है. चुनाव आयोग पर आप कैसे शक कर सकते हैं? सब घुसपैठिए थे. बंगाल चुनाव उसी पर जीत जाता है. अब पता चला बिहार से...यह लोग मेच्योर बात करें.

रवि किशन ने कहा कि बिहार में एनडीए का तूफान चल रहा है. यह मां जानकी का आशीर्वाद है उनके भव्य मंदिर की जो तैयारी है, जो शुरू होने जा रहा है. रोजगार और हर बहन के खाते में 10 हजार रुपए पड़ गए हैं, जिससे वह अपना रोजी-रोजगार करें. वे लोग 14 नवंबर को ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं.

जंगल राज दोबारा न आए, जनता ने लिया प्रण

रवि किशन ने कहा, यहां जंगलराज का 20 साल में जो दमन किया गया है. वह जंगल राज दोबारा न आए, इसलिए जनता ने प्रण किया है. मां जानकी के भक्तों ने प्रण कर लिया है. यहां भगवान राम का मंदिर बना है. वहां रोजगार के साथ मां जानकी के मंदिर और जंगलराज के दमन के साथ 14 नवंबर को ऐतिहासिक जीत के साथ विकास की रफ्तार को बढ़ाते रहेंगे. नितीश बाबू रहेंगे, नितीश बाबू फिर लौटेंगे.

'राम विरोधी आवाज आई तो हमारा भाई भी नहीं बच पाएगा'

खेसारी लाल यादव के बयान पर पलटवार करते हुए सांसद रवि किशन ने कहा कि हम तो सबके लिए अच्छी कामना करते हैं. जब भी कभी सनातन के विरोध में आवाज आएगी. प्रभु राम के विरोध में आवाज आएगी कि मंदिर वहां पर क्यों बना? ऐसी कोई आवाज आएगी तो भाई और चाहे सगा भाई हो, हमारे बाढ़ या शब्दों से नहीं बच पाएगा.

आगे कहा कि "मैं ब्राह्मण का लड़का हूं पूजा पाठ बचपन से देखा हूँ. बचपन से मंदिर, शंख और घंटी सुनाई दी है मुझे. हमने अपने पिता को राम-राम करते देखा है. ऐसे कितने पिता और साधु-संत चले गए. चुनाव लड़िए. सबको अधिकार है. आप विचारों से लड़िए. इसे विकास कहते हैं. विकास पर बात करिए. बताइए कि आपने क्या किया? 2014 और अबके भारत में कितना फर्क है. गर्व होता है."

'पुलिस बंदूक से करेगी बदमाश का इंतजार'

रवि किशन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मनुष्य जहां पर है वहां कुछ भी हो सकता है. कोई नशे में मनुष्य अगर विरोधी मानसिकता का है. सनातन विरोधी है, तो हम लोगों को कोई आरोप न लगा सके. कोई भी गोरखपुर के रामगढ़ताल पर जाकर किसी तरह की बदमाशी न करें. इसलिए यहां पर पुलिस चौकी बनाई गई है, जिसे सीसीटीवी से भी लैस किया गया है. बंदूक से पुलिस यहां पर उसका इंतजार करेगी. आने वाले समय में भी किसी से कोई गलती न हो.