गोरखपुर में फास्ट फूड की दुकान में लगी भीषण आग, तेज धमाके के साथ फटा सिलेंडर, CCTV में घटना कैद

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फास्‍ट फूट की दुकान में आग लग गई. धुएं के गुबार से शुरू हुई आग धीरे-धीरे विकराल रूप ले ली. इसी बीच दुकान में रखा सिलिंडर तेज धमाके के साथ फट गया. धमाका इतनी तेज था कि उसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी. भोर में धमाके की आवाज सुनने के बाद आसपास रहने वाले लोग वहां पर जुट गए. आग से 4 से 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है.

गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार रोड पर गुरुवार की भोर में 5:30 बजे के करीब रेस्टोरेंट के बाहर फास्ट फूड की दुकान में आग लग गई. दुकान से पहले धीरे-धीरे धुआं उठाना शुरू हुआ इस बीच कुछ लोगों ने दुकान में आग लगी अच्छी तो मालिक को इसकी सूचना दी. धीरे-धीरे आग तेजी के साथ फैलने लगी और सारा सामान जलकर खाक हो गया. जब तक दुकान का मालिक वहां पहुंचा तब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका था आज की लपटें तेज उठ रही थी.

शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग

अंदेशा जताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है. इसी बीच दुकान में रखा अधोमानक 5 किलोग्राम का सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया. सुबह-सुबह तेज धमाके के साथ सिलेंडर फटने से आसपास के लोगों की नींद खुल गई और वह घटनास्थल पर पहुंच गए. यह घटना पास के लगे एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू

दुकानदार दिव्यांशु पाठक ने बताया कि उसकी कॉफी मशीन, सैंडविच मेकर समेत सारा सामान जलकर खाक हो गया जिसकी कीमत 4 से 5 लाख रुपये के करीब थी. उसने अंदेशा जताया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है. गनीमत ये रही कि इस हादसे में जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया.

हादसे में नहीं हुई कई जनहानि

गोरखपुर के अग्निशमन अधिकारी शांतनु कुमार यादव ने बताया कि गुरुवार 6 नवंबर को भोर में सूचना मिली कि शाहपुर थानाक्षेत्र के पादरी बाजार रोड पर एक रेस्‍टोरेंट पर विजय काम्‍पलेक्‍स में आग लग गई थी. जब वे लोग पहुंचे, तो जनता ने आग बुझा लिया था. उसमें एक सिलिंडर फट गया था. हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है. अंदेशा जताया जा रहा है कि शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी है.