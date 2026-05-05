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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में आकाशीय बिजली का कहर, आंधी-बारिश के बीच 2 युवकों की मौत, गांव में मातम

गोरखपुर में आकाशीय बिजली का कहर, आंधी-बारिश के बीच 2 युवकों की मौत, गांव में मातम

Gorakhpur News In Hindi: गोरखपुर में सुबह खिली धूप के बाद दोपहर अचानक मौसम में करवट ली और तेज आंधी-पानी के साथ बिजली कड़कने लगी. लोगों को तेज बारिश और आंधी-पानी के बीच काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 05 May 2026 07:12 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सोमवार को आंधी-पानी के बीच कहर बनकर गिरी आकाशीय बिजली ने दो युवकों की जान ले ली. दोनों युवकों की मौत से गांव में मातम पसर गया. गोरखपुर में सुबह खिली धूप के बाद दोपहर 12:00 बजे अचानक मौसम में करवट ली और तेज आंधी-पानी के साथ बिजली कड़कने लगी. आम जनमानस को तेज बारिश और आंधी-पानी के बीच काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

कम समय में हुई तेज वर्षा की वजह से शहर के अधिकतर मोहल्लों में जल-जमाव हो गया. इस बीच तेज आंधी-पानी के बीच कई पेड़ भी उखड़ गए. इसके अलावा भी कई जगह नुकसान हुआ है. जबकि पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

यह भी पढ़ें: महोबा: तीन राज्यों में जीत पर BJP नेताओं ने मनाया जश्न, कहा- 'ये यूपी चुनाव का ट्रेलर...'

अचानक तेजी से बदला मौसम

गोरखपुर जनपद के ग्राम लालपुर टिकर मुस्तकिल में सोमवार 4 मई को दोपहर 12 बजे अचानक बदले मौसम के बीच आकाशीय बिजली गिरने से दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. मृतकों की पहचान शशिकांत पुत्र रामसूरत और विकास पुत्र राम आशीष के रूप में हुई है. ग्रामीणों के अनुसार, दोपहर में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई और इसी दौरान जोरदार गरज-चमक के बीच बिजली गिर गई. दोनों युवक इसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए.

घटना के तुरंत बाद परिजन और ग्रामीण दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया. एसडीएम सदर दीपक गुप्ता अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. प्रशासन की मौजूदगी में शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

गांव में पसरा मातम

इस दर्दनाक हादसे से मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. वही आकाशी बिजली की चपेट में आने से तीन मवेशियों की भी मौत हो गई. प्रशासन ने खराब मौसम के दौरान लोगों से सतर्क रहने और खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की है. प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की गई है कि जरूरी ना हो तो खराब मौसम में घर से बाहर न निकले और खुद को और परिवार को सुरक्षित रखें. 

यह भी पढ़ें: बरेली में जल जीवन मिशन की टंकी गिरी, 7 घायल, घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार के आरोप

Published at : 05 May 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
Lightning Strike UP NEWS Gorakhpur News
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