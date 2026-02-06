गोरखपुर एयरपोर्ट का विस्तार जल्द, रवि किशन की मांग पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी हरी झंडी

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरपोर्ट का विस्तार अब तेजी से होगा, इसके लिए स्थानीय सांसद रवि किशन ने संसद में भी मांग की थी. अब उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न पर हरी झंडी मिल गई है. नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने सदन को अवगत कराया कि गोरखपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय वायुसेना से 42.14 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी पूर्ण कर लिया गया है.

मंत्री ने बताया कि गोरखपुर एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है. हाल के वर्षों में यात्री आवागमन लाखों के आंकड़े को पार कर चुका है. कार्गो परिवहन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो क्षेत्रीय आर्थिक विकास का स्पष्ट संकेत है.

देश के महानगरों से जुड़ेगा गोरखपुर

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान उड़ान कार्यक्रम के तहत गोरखपुर को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे प्रमुख महानगरों से जोड़ा जा रहा है, जिससे पूर्वांचल के लोगों को बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध होगी.

सांसद ने पीएम और मंत्री का जताया आभार

इस अवसर पर सांसद रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर एवं पूर्वांचल के समग्र विकास के लिए मजबूत हवाई संपर्क अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा एयरपोर्ट विस्तार एवं उड़ानों के विस्तार हेतु उठाए गए कदमों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह पहल क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन, रोजगार एवं निवेश को नई गति प्रदान करेगी.

यहां बता दें कि आंकड़ों में गोरखपुर से यात्रा करने वाले हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिस कारण लगातार एयरपोर्ट के विस्तार की मांग चल रही थी. सांसद रवि किशन ने इस विषय को संसद में उठाया था, जिसके बाद अब विस्तार के लिए हरी झंडी मिल रही है.