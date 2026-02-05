हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड300 हिंदू लड़कियों का बनाया शिकार, हाथ में पहना कलावा, AIMIM के नेता का 'लव जिहाद' वाला खेल

300 हिंदू लड़कियों का बनाया शिकार, हाथ में पहना कलावा, AIMIM के नेता का 'लव जिहाद' वाला खेल

Basti News: इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन एसपी अभिनंदन ने आरोपी अजफरुल हक व उसके घर वालों सहित 8 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया है.

By : सतीश श्रीवास्तव | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 05 Feb 2026 05:37 PM (IST)
उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला इन दोनों धर्मांतरण को लेकर बेहद सुर्खियों में है. जिसको लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है. कुछ दिन पहले एक पीड़िता ने एसपी अभिनंदन को एक लिखित शिकायत दी थी जिसमें उसने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता अजफरुल हक उर्फ प्रिंस के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाए थे, जिसमें पीड़िता को पहले आरोपी ने हिंदू बनकर नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे प्रेम संबंध बनाया यौन शोषण किया. 

इतना ही नहीं समय-समय पर शादी का झांसा देकर लगातार पीड़िता से रेप करता रहा और जब पीड़िता को आरोपी नजरअंदाज करने लगा तो वह उसके घर पहुंच गई और घर वालों से मामले की शिकायत की, लेकिन यह शिकायत आरोपी को इतनी नागवार गुजरी की उसने अपने भाई और एक रिश्तेदार से मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया. पीड़िता ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें उसने बताया कि इन लोगों का गिरोह और अबतक 300 से ज्यादा लड़कियों को आरोपी व उसके घर वाले शिकार बना चुके हैं.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन एसपी अभिनंदन ने आरोपी अजफरुल हक व उसके घर वालों सहित 8 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया और कुछ दिन बाद मुख्य आरोपी को मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया. इन सबके बीच धर्मान्तरण मामले में सुर्खियों में चल रहे SP अभिनंदन को कल शासन ने हटाते हुए उनका तबादला सहारनपुर कर दिया है.

दरअसल कलवारी थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता बस्ती शहर में एक निजी हॉस्पिटल में काम करती थी, जहाँ जनवरी 2022 में उसकी मुलाकात प्रिंस से हुई जिसने खुद को हिंदू बताया और उसे अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी दिलवाने के नाम पर बात ही बात में उसका मोबाइल नंबर ले लिया. धीरे धीरे उसने प्रेम जाल में फंसाया, युवती को शक न हो उसके लिए युवक बाकायदा अपने हाथ में कलावा पहनता था. भरोसा जीत उसके साथ दुष्कर्म किया फिर शादी का झांसा दे लगातार दुष्कर्म किया. जब बात हद से ज्यादा गुजर गई तो युवती शिकायत लेकर उसके घर पहुंची तो घर में भी युवक ने अपने भाई व सहयोगी के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया.

इतना ही नहीं पीड़िता यदि आरोपी के पास नहीं जाती थीं तो परिवार को टार्चर किया जाता और भाई को भी किडनैप कर ले लेता था. थकहारकर युवती को मजबूर होकर जाना ही पड़ता था. पीड़िता के अनुसार आरोपी अजफरुल हक उर्फ प्रिंस थाने का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है और इसके काले कारनामों में उसके घर वाले भी साथ देते थे. आरोपी के घरवाले भी उसे भी बर्बाद करके देहव्यापार के दलदल में ढकेलने की पूरी कोशिश की गई थी. 

देह व्यापार के लिए लड़कियों को बेचते थे- पीड़िता

पीड़िता ने दावा किया कि आरोपी और उसके भाई हिन्दू बनकर लगभग 300 लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन सभी का आपत्तिजनक वीडियो बना लेते थे और उसके बाद देह व्यापार के लिए देश विदेश में बेच देते थे. पीड़िता के आरोप की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर अजफरुल हक उर्फ प्रिंस सहित 8 लोगों पर जिसमें उसके घरवाले भी शामिल हैं, FIR दर्ज कर मुख्य आरोपी हिस्ट्रीशीटर अजफरुल हक उर्फ प्रिंस को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है.

SP अभिनंदन का सहारनपुर हुआ तबादला

वहीं इन सबके बीच धर्मांतरण मामले में सुर्खियों में चल रहे SP अभिनंदन को कल शासन ने हटाते हुए उनका तबादला सहारनपुर कर दिया है और उनकी जगह पर यशवीर सिंह की तैनाती की गई है. अब देखना होगा नवागत SP इस मामले में आगे क्या कार्यवाही करते हैं लेकिन माना यह जा रहा है कि सख्त रुख अपनाने वाले यशबीर सिंह पीड़िता को हर सम्भव मदद कर उसे न्याय दिलाएंगे.

Published at : 05 Feb 2026 05:36 PM (IST)
