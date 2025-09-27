गोंडा में किडनैप हुई युवती 24 घंटे में बरामद, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

उत्तर प्रदेश की गोंडा पुलिस ने अपहरण और फिरौती की साजिश को नाकाम किया है, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर अपहरण कांड खुलासा करते हुए रहस्य से पर्दा उठा दिया है. पुलिस ने बताया है कि युवती ने खुद ही अपहरण की साजिश रची थी. पुलिस की जांच में कई चौकाने वाले खुलासे सामने आये हैं.

जानकारी के मुताबिक, गोंडा की रहने वाली 21 वर्षीय सबीहा अंसारी ने 21 सितंबर को खुद के अपहरण की सूचना अपने ससुर को देखकर सनसनी फैला दी. पुलिस टीम अपहरण की सूचना मिलने पर हरकत में आई, पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू की. पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुद की अपहरण की साजिश रचने वाली सबीहा अंसारी को बरामद कर लिया है.

पसंद नहीं था लड़का, इसलिये रची अपहरण की साजिश

बताया यह भी गया है कि सबीहा की शादी जिस लड़के से हो रही थी वह उस लड़के को पसंद नहीं करती थी. इसी के चलते वह नाराज चल रही थी लेकिन परिवार वाले शादी का दबाव बना रहे थे. सबीहा ने कुछ दिन पहले अपने घर पर मुंह में लाल रंग का पेंट पोतकर झूठी बनावटी फोटो खींच रखी थी.

होने वाले ससुर को फोन पर दी थी अपहरण की सूचना

पुलिस ने बताया कि, घटना के दिन वह अपने घर से बहाना बनाकर सदाशिव चौराहे चली गई. इसके बाद वह वहां से बस पकड़ कर इटियाथोक होते हुए लखनऊ पहुंच गई. रास्ते में उसने अपने मोबाइल से अपने होने वाले ससुर के फोन में बनावटी फोटो सहित धमकी देते हुए अपहरण की झूठी सूचना दी. इसके बाद पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की तो पूरी घटना फर्जी निकली. अब पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सबीहा को बरामद कर लिया.

