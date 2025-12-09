गोंडा: मुनीम हत्याकांड का खुलासा, ट्रक चालक ने दोस्तों संग मिलकर इस वजह से उतारा था मौत के घाट

उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीती 4 दिसंबर की रात ईंट-भट्टे मुनीम रामसजीवन वर्मा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी थी.पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हत्या का मकसद बेइज्जती का बदला लेना और भट्टे पर रखे 11 लाख रुपए लूटना था, लेकिन आरोपी रुपए नहीं लूट सके.

मुख्य आरोपी सचिन भट्टे का ही ट्रक चलाता था और मुनीम अक्सर उसे नौकरी निकालने की धमकी देता था, जिसके बाद उसने अपने दो दोस्तों बृजेश और महाजन के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार(बांका) भी बरामद कर लिया है.

क्या था पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक छपिया थाना क्षेत्र के सबरपुर गांव स्थित पवन ब्रिक फील्ड पर 3-4 दिसंबर की रात करीब 11 बजे यह खौफनाक वारदात हुई. मुनीम राम सजीवन वर्मा रात में ऑफिस के बरामदे में तख्त पर सो रहे थे. तभी तीन हमलावर चुपके से पीछे के रास्ते से आए.और ताबड़तोड़ बांके से वार कर मुनीम को लहुलुहान कर दिया. उसकी चीखें सुन हमलावर भाग गए. सुबह मजदूरों ने राम सजीवन को खून से लथपथ देखा तो फ़ौरन अयोध्या मेडिकल कॉलेज ले गए. जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मुनीम के ताने बने हत्या की वजह

पुलिस के मुताबिक हत्या का मुख्य आरोपी सचिन (ट्रक चालक) ने बताया, “मुनीम मुझे रोज गालियां देता था, कहता था निकाल दूंगा. 8-10 दिन पहले मालिक ने 11 लाख रुपये उसे दिए थे, जोकि ऑफिस में रखे थे. बेइज्जती और लालच में आकर वारदात कर दी.

आरोपी सचिन ने दोस्त बृजेश कुमार और गांव के ही महाजन गुप्ता को साथ लिया. तीनों ने बभनान बाजार से लोहे का भारी बांका खरीदा और रात में महाजन की स्प्लेंडर प्लस बाइक से भट्ठे के पीछे पहुंचे, बाइक झाड़ियों में छिपाई और पैदल ऑफिस तक गए. वहां मुनीम पर हमला किया.

पांच दिन में हत्या का खुलासा

एसपी गोण्डा विनीत जायसवाल ने बताया कि घटना के बाद खुलासे के लिए पांच टीमें लगायीं गयीं. टीम का नेतृत्व एएसपी पूर्वी मनोज कुमार रावत ने किया. सर्विलांस, SOG और स्थानीय पुलिस ने सिर्फ 5 दिन में केस सॉल्व कर दिखाया. नहर पुलिया के पास तीनों को दबोच लिया गया. बांका और बाइक बरामद की गयीं हैं.