हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोंडा: मुनीम हत्याकांड का खुलासा, ट्रक चालक ने दोस्तों संग मिलकर इस वजह से उतारा था मौत के घाट

गोंडा: मुनीम हत्याकांड का खुलासा, ट्रक चालक ने दोस्तों संग मिलकर इस वजह से उतारा था मौत के घाट

Gonda News: मुख्य आरोपी सचिन भट्टे का ही ट्रक चलाता था और मुनीम अक्सर उसे नौकरी निकालने की धमकी देता था, जिसके बाद उसने अपने दो दोस्तों बृजेश और महाजन के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था.

By : कृष्ण कुमार | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 09 Dec 2025 08:20 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीती 4 दिसंबर की रात ईंट-भट्टे मुनीम रामसजीवन वर्मा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी थी.पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हत्या का मकसद बेइज्जती का बदला लेना और भट्टे पर रखे 11 लाख रुपए लूटना था, लेकिन आरोपी रुपए नहीं लूट सके.

मुख्य आरोपी सचिन भट्टे का ही ट्रक चलाता था और मुनीम अक्सर उसे नौकरी निकालने की धमकी देता था, जिसके बाद उसने अपने दो दोस्तों बृजेश और महाजन के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार(बांका) भी बरामद कर लिया है.

क्या था पूरा मामला  ?

जानकारी के मुताबिक छपिया थाना क्षेत्र के सबरपुर गांव स्थित पवन ब्रिक फील्ड पर 3-4 दिसंबर की रात करीब 11 बजे यह खौफनाक वारदात हुई. मुनीम राम सजीवन वर्मा रात में ऑफिस के बरामदे में तख्त पर सो रहे थे. तभी तीन हमलावर चुपके से पीछे के रास्ते से आए.और ताबड़तोड़ बांके से वार कर मुनीम को लहुलुहान कर दिया. उसकी चीखें सुन हमलावर भाग गए. सुबह मजदूरों ने राम सजीवन को खून से लथपथ देखा तो फ़ौरन अयोध्या मेडिकल कॉलेज ले गए. जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मुनीम के ताने बने हत्या की वजह

पुलिस के मुताबिक हत्या का मुख्य आरोपी सचिन (ट्रक चालक) ने बताया, “मुनीम मुझे रोज गालियां देता था, कहता था निकाल दूंगा. 8-10 दिन पहले मालिक ने 11 लाख रुपये उसे दिए थे, जोकि ऑफिस में रखे थे. बेइज्जती और लालच में आकर वारदात कर दी.

आरोपी सचिन ने दोस्त बृजेश कुमार और गांव के ही महाजन गुप्ता को साथ लिया. तीनों ने बभनान बाजार से लोहे का भारी बांका खरीदा और रात में महाजन की स्प्लेंडर प्लस बाइक से भट्ठे के पीछे पहुंचे, बाइक झाड़ियों में छिपाई और पैदल ऑफिस तक गए. वहां मुनीम पर हमला किया.

पांच दिन में हत्या का खुलासा

एसपी गोण्डा विनीत जायसवाल ने बताया कि घटना के बाद खुलासे के लिए पांच टीमें लगायीं गयीं. टीम का नेतृत्व एएसपी पूर्वी मनोज कुमार रावत ने किया. सर्विलांस, SOG और स्थानीय पुलिस ने सिर्फ 5 दिन में केस सॉल्व कर दिखाया. नहर पुलिया के पास तीनों को दबोच लिया गया. बांका और बाइक बरामद की गयीं हैं.

और पढ़ें

About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
Read
Published at : 09 Dec 2025 08:20 PM (IST)
Tags :
Gonda News Murder News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
रिलायंस की दो कंपनियों पर करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड का आरोप, CBI ने दर्ज किया केस, जानें पूरा मामला
रिलायंस की दो कंपनियों पर करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड का आरोप, CBI ने दर्ज किया केस, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमरोहा: माता-पिता के बीच सो रहे बच्चे की घुटने से मौत, महज 23 दिन का था मासूम
अमरोहा: माता-पिता के बीच सो रहे बच्चे की घुटने से मौत, महज 23 दिन का था मासूम
क्रिकेट
जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी से यूपी के आकिब खान तक, 5 अनकैप्ड तेज गेंदबाज जो IPL ऑक्शन में बन सकते हैं करोड़पति
जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी से यूपी के आकिब खान तक, 5 अनकैप्ड तेज गेंदबाज जो IPL ऑक्शन में बन सकते हैं करोड़पति
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Release Date: 'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
Advertisement

वीडियोज

Parliament Vande Mataram Debate: राष्ट्रगीत वाले विवाद का असली विलेन कौन? | Mahadangal
Goa Night Club fire Case: अग्निकांड के विलेन, बड़ा खुलासा...बड़ा एक्शन |ABP News | Khabar Gawah Hai
Goa Nightclub Fire Case: नाइट क्लब के मालिकों की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर | Breaking
क्या Gold अभी भी बढ़ेगा? कब और कैसे करें निवेश, जानिए Nilesh Shah MD, Kotak Mahindra AMC की सलाह|
Chanderi की Real Haunted कहानियां, “Stree” की Shooting Spots का सच, Local Legends, Tourism Boom और Handloom Heroes की Untold Journey
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रिलायंस की दो कंपनियों पर करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड का आरोप, CBI ने दर्ज किया केस, जानें पूरा मामला
रिलायंस की दो कंपनियों पर करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड का आरोप, CBI ने दर्ज किया केस, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमरोहा: माता-पिता के बीच सो रहे बच्चे की घुटने से मौत, महज 23 दिन का था मासूम
अमरोहा: माता-पिता के बीच सो रहे बच्चे की घुटने से मौत, महज 23 दिन का था मासूम
क्रिकेट
जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी से यूपी के आकिब खान तक, 5 अनकैप्ड तेज गेंदबाज जो IPL ऑक्शन में बन सकते हैं करोड़पति
जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी से यूपी के आकिब खान तक, 5 अनकैप्ड तेज गेंदबाज जो IPL ऑक्शन में बन सकते हैं करोड़पति
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Release Date: 'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
बिहार
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
ट्रेंडिंग
Video: धुरंधर के गाने पर पाकिस्तान में मची धूम, शादी में लोगों ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल
धुरंधर के गाने पर पाकिस्तान में मची धूम, शादी में लोगों ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल
हेल्थ
Diabetes Risk Foods: आज ही खाना छोड़ दें ये 6 फूड, वरना आपकी बॉडी में घर बना लेगी डायबिटीज
आज ही खाना छोड़ दें ये 6 फूड, वरना आपकी बॉडी में घर बना लेगी डायबिटीज
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget