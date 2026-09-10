Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 39 सेमी ऊपर, 18 हजार लोग प्रभावित

गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 39 सेमी ऊपर, 18 हजार लोग प्रभावित

गोंडा में घाघरा नदी के उफान के चलते कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है. इससे 18 हजार से अधिक की आबादी प्रभावित है, अभी नदी खतरे के निशान से 39 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 10 Sep 2026 01:43 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोंडा में घाघरा नदी अब खतरे के निशान  से 39 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं. ग्रामीण इलाकों की 18 हजार से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है. सबसे ज्यादा कर्नलगंज और तरबगंज में स्थिति खराब है. ग्रामीणों ने घरों के ऊपर सुरक्षित ठिकाना बना लिया है.

बाढ़ प्रभावित वाले इलाकों में प्रशासन ने राहत सामग्री बांटी है. इसके साथ ही पशुओं के लिए चारे की भी व्यवस्था की गयी है. सभी बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी गयीं हैं. डॉक्टरों की टीमें कैंप कर लोगों को दवा आदि दे रहे हैं. उधर ग्रामीण आवागमन के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: बुलंदशहर में भी सपा रैली रद्द? RLD का दावा- ये विरोध का असर

तटीय इलाकों में स्थिति खराब 

एल्गिन ब्रिज पर नदी खतरे के निशान से 39 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. हालांकि जलस्तर अब धीरे-धीरे घटने लगा है, लेकिन कर्नलगंज और तरबगंज तहसील के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. दोनों तहसील क्षेत्रों में नदी किनारे बसे गांवों और मजरों की करीब 18 हजार आबादी बाढ़ से प्रभावित है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को आने-जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है. कई परिवार ऊंचे स्थानों, चारपाई और तख्त पर रहने को मजबूर हैं. बाढ़ के कारण लोगों के सामने खाने-पीने के साथ ही पशुओं के चारे की समस्या भी बनी हुई है.

प्रशासन की टीमें सक्रिय 

जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को राशन किट, राहत सामग्री और लंच पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं. पशुओं के लिए भूसे की भी व्यवस्था की जा रही है. जिले की सभी बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं और चौकियों पर डॉक्टरों की टीमें कैंप कर रही हैं. तहसील स्तर के अधिकारी लगातार राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. बाढ़ बुलेटिन के अनुसार नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर है और आने वाले दिनों में इसके घटने की संभावना है. जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि करीब 18 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हैं.प्रशासन की टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी हैं और लोगों के आवागमन के लिए नावों की व्यवस्था की गई है.

यह भी पढ़ें: चाचा-भतीजे, बुआ-भतीजे और मां-बेटी में सियासी रार, UP में कब-कब लड़े सियासी परिवार?

About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर रैली पर RLD बनाम सपा: अखिलेश यादव ने बताया क्यों नहीं आ पाए
बुलंदशहर रैली पर RLD बनाम सपा: अखिलेश यादव ने बताया क्यों नहीं आ पाए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रावस्ती में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पेड़ से टकराई, 35 घायल
श्रावस्ती में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पेड़ से टकराई, 35 घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चाचा-भतीजे, बुआ-भतीजे और मां-बेटी में सियासी रार, UP में कब-कब लड़े सियासी परिवार?
चाचा-भतीजे, बुआ-भतीजे और मां-बेटी में सियासी रार, UP में कब-कब लड़े सियासी परिवार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पत्नी ने प्रेमी संग रहने की जताई इच्छा, पति ने मंदिर में कराई शादी
पत्नी ने प्रेमी संग रहने की जताई इच्छा, पति ने मंदिर में कराई शादी
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan की भिड़ंत, Captaincy Task और Nominations
Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Nagpur Accident: ओवरटेक करने की कोशिश..मौत से सामना! । Viral NEWS
Ujjain Khade Hanuman Mandir News: चार दिन, चार कोशिशें…फिर भी 'खड़े हनुमान' | Bulldozer Action
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
मध्य प्रदेश
'उज्जैन ने याद दिलाई अयोध्या' खड़े हनुमान जी की मूर्ति मामले पर बोलीं हर्षा रिछारिया
'उज्जैन ने याद दिलाई अयोध्या' खड़े हनुमान जी की मूर्ति मामले पर बोलीं हर्षा रिछारिया
इंडिया
BJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात
BJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात
बॉलीवुड
'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली? प्रोड्यूसर ने बताया सच
'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली? प्रोड्यूसर ने बताया सच
क्रिकेट
'जो भी IPL से आया...', पूर्व PAK क्रिकेटर ने उगला जहर, अपनी ही टीम के कोच पर लगाए आरोप
'जो भी IPL से आया', पूर्व PAK क्रिकेटर ने उगला जहर, अपनी ही टीम के कोच पर लगाए आरोप
विश्व
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्योंकि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्योंकि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
पंजाब
जबरदस्ती कराया गया गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार? परिवार ने लगाए गंभीर आरोप
जबरदस्ती कराया गया गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार? परिवार ने लगाए गंभीर आरोप
इंडिया
TVK ने उपचुनाव में दो सीटों पर खोले पत्ते, पूर्व AIADMK विधायकों को मैदान में उतारा
TVK ने उपचुनाव में दो सीटों पर खोले पत्ते, पूर्व AIADMK विधायकों को मैदान में उतारा
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
ABP NEWS
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
ABP NEWS
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
Embed widget