गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 39 सेमी ऊपर, 18 हजार लोग प्रभावित

उत्तर प्रदेश के गोंडा में घाघरा नदी अब खतरे के निशान से 39 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं. ग्रामीण इलाकों की 18 हजार से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है. सबसे ज्यादा कर्नलगंज और तरबगंज में स्थिति खराब है. ग्रामीणों ने घरों के ऊपर सुरक्षित ठिकाना बना लिया है.

बाढ़ प्रभावित वाले इलाकों में प्रशासन ने राहत सामग्री बांटी है. इसके साथ ही पशुओं के लिए चारे की भी व्यवस्था की गयी है. सभी बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी गयीं हैं. डॉक्टरों की टीमें कैंप कर लोगों को दवा आदि दे रहे हैं. उधर ग्रामीण आवागमन के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं.

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तटीय इलाकों में स्थिति खराब

एल्गिन ब्रिज पर नदी खतरे के निशान से 39 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. हालांकि जलस्तर अब धीरे-धीरे घटने लगा है, लेकिन कर्नलगंज और तरबगंज तहसील के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. दोनों तहसील क्षेत्रों में नदी किनारे बसे गांवों और मजरों की करीब 18 हजार आबादी बाढ़ से प्रभावित है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को आने-जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है. कई परिवार ऊंचे स्थानों, चारपाई और तख्त पर रहने को मजबूर हैं. बाढ़ के कारण लोगों के सामने खाने-पीने के साथ ही पशुओं के चारे की समस्या भी बनी हुई है.

प्रशासन की टीमें सक्रिय

जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को राशन किट, राहत सामग्री और लंच पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं. पशुओं के लिए भूसे की भी व्यवस्था की जा रही है. जिले की सभी बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं और चौकियों पर डॉक्टरों की टीमें कैंप कर रही हैं. तहसील स्तर के अधिकारी लगातार राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. बाढ़ बुलेटिन के अनुसार नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर है और आने वाले दिनों में इसके घटने की संभावना है. जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि करीब 18 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हैं.प्रशासन की टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी हैं और लोगों के आवागमन के लिए नावों की व्यवस्था की गई है.

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