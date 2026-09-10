चाचा-भतीजे, बुआ-भतीजे और मां-बेटी में सियासी रार, UP में कब-कब लड़े सियासी परिवार?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवार और पार्टी का रिश्ता काफी पुराना है. कई राजनीतिक दलों की कमान एक ही परिवार के इर्द-गिर्द घूमती रही है.जब परिवार के भीतर सत्ता, संगठन और राजनीतिक विरासत की बात आई तो खुलकर विवाद भी सामने आया. एक समय में चाचा - भतीजे आमने-सामने आए तो कहीं मां-बेटियों के बीच पार्टी की विरासत को लेकर विवाद हुआ. अब ताजा मामल बहुजन समाज पार्टी का है

बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के बीच एक बार फिर दूरी बढ़ गई है. आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास के ऐलान के बाद मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर करने का फैसला किया है. मायावती ने आरोप लगाया कि आकाश 'डबल माइंड' से काम कर रहे थे और इससे पार्टी और बहुजन आंदोलन के हित प्रभावित हो रहे थे. लेकिन ये पहली बार नहीं है जब यूपी की राजनीति में पारिवारिक रिश्तों की लड़ाई पार्टी तक पहुंची हो.

सपा में चाचा-भतीजे की लड़ाई ने मचाई थी हलचल

समाजवादी पार्टी में स्व मुलायम सिंह यादव के परिवार की कलह यूपी की राजनीति में सबसे चर्चित पारिवारिक विवादों में रही है. अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच 2016 में मतभेद खुलकर सामने आए. विवाद सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं था. पार्टी संगठन पर नियंत्रण, सरकार में किसका प्रभाव रहेगा, नेताओं की नियुक्ति और टिकट बंटवारे को लेकर दोनों खेमों के बीच खींचतान बढ़ती गई.

हालात यहां तक पहुंचे कि शिवपाल यादव ने 2018 में समाजवादी पार्टी से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी-लोहिया बना ली. बाद में 2022 में यह पार्टी समाजवादी पार्टी में विलय हो गई और शिवपाल फिर अखिलेश के साथ आ गए. इस विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक असर 2017 के विधानसभा चुनाव में दिखाई दिया.

अपना दल में मां-बेटियों के बीच बंट गई राजनीतिक विरासत

दूसरा बड़ा उदाहरण अपना दल का है. पार्टी के संस्थापक सोनेलाल पटेल की मौत के बाद उनकी पत्नी कृष्णा पटेल और बेटियों अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के बीच राजनीतिक विरासत को लेकर विवाद सामने आया.

विवाद बढ़ा तो अपना दल दो हिस्सों में बंट गया. अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में अपना दल (सोनेलाल) और कृष्णा पटेल के नेतृत्व में अपना दल (कमेरावादी) अलग-अलग राजनीतिक रास्ते पर चले गए.

अनुप्रिया पटेल का गुट बीजेपी के साथ गठबंधन कर यूपी की राजनीति में अपनी मजबूत जगह बनाने में सफल रहा, जबकि पल्लवी पटेल ने अपना दल (कमेरावादी) के जरिए अलग राजनीतिक पहचान बनाई. 2022 में पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर सिराथू से चुनाव लड़कर तत्कालीन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था.

अब बसपा में आकाश आनंद का मामला क्यों अहम?

बसपा का मौजूदा घटनाक्रम इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आकाश आनंद को कभी मायावती का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना गया था. लेकिन पिछले कुछ समय से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर लगातार सवाल उठते रहे.

आकाश आनंद की शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉ. प्रज्ञा सिद्धार्थ से हुई है. अशोक सिद्धार्थ लंबे समय तक बसपा में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे. मायावती ने आकाश की राजनीतिक भूमिका को लेकर उनके ससुर के प्रभाव पर सवाल उठाए.

मायावती ने कहा था कि अगर अशोक सिद्धार्थ राजनीति से संन्यास लेते हैं तो आकाश आनंद को पार्टी में स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका देने पर विचार किया जा सकता है. इसके बाद अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति और सामाजिक जीवन से संन्यास का ऐलान कर दिया. उन्होंने मायावती को अपनी राजनीतिक गुरु बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी पार्टी हित के खिलाफ काम नहीं किया और आकाश को गुमराह करने के आरोपों को भी खारिज किया.