सपा विधायक जय किशन साहू ने की CM योगी की तारीफ, किसे बताया 'अंधभक्त'?

गाजीपुर सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक जय किशन साहू ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान की सराहना की है. योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि "त्योहारों में जो भी खलल डालने का प्रयास करेगा, उसे जेल भेज दिया जाएगा." जय किशन साहू ने इस बयान की सराहना की है. साथ ही कैराना से सपा सांसद इकरा हसन को 'मुल्ली' और 'आतंकवादी' कहने वालों को अंधभक्त करार दिया है.

महाराष्ट्र में विपक्षी दल द्वारा चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट रिवीजन की मांग पर सपा विधायक ने कहा, "यह अच्छी बात है और मैं अपने तरफ से उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं, जो वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग गए हैं." उन्होंने कहा कि देश में चुनाव होना चाहिए और जो वोटर लिस्ट रीवीजन पर गए हैं और चुनाव आयोग को उनकी बातों को सुनना भी चाहिए और रिवीजन करना चाहिए.

सांसद के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अनुचित- जय किशन साहू

इकरा हसन को मुल्ली और आतंकवादी कहे जाने पर सपा विधायक ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल को लोग किसी को कुछ भी कह दे रहे हैं जो उनकी गलत मनसा और गलत सोच है. जय किशन साहू ने कहा कि, सांसद को चाहे वह किसी दल का हो, किसी भी जात और संप्रदाय का हो, उसके लिए ऐसा शब्द बिल्कुल अनुचित है और जो कह रहे हैं वह लोग अंधभक्ति में लीन है.

CM योगी आदित्यनाथ के बयान की तारीफ

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान, "त्योहारों में गड़बड़ी करोगे तो जेल जाओगे" पर जय किशन साहू ने सराहना की. साथ ही यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ के शब्द अच्छे हैं, क्योंकि वह यह नहीं कह रहे हैं कि हम धूल में मिला देंगे.

विधायक ने कहा, योगी आदित्यनाथ संविधान के तहत किसी को परिणाम दें, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है. सपा विधायक ने कहा, पत्रकार के माइक को कट्टा मानकर बुलडोजर चलाया जाए यह भी ठीक नहीं है, संवैधानिक कार्रवाई कीजिए कोई एतराज नहीं है.

"देश पर नहीं चलनी चाहिये कोई भी जबरदस्ती"

अमेरिका का बयान भारत अब रूस से नहीं अमेरिका से तेल की खरीदी करेगा. इस पर उन्होंने कहा कि यह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्जी है, क्योंकि रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है ऐसे में विश्व का मार्केट खुला है. ऐसे में जहां सस्ता और अच्छा तेल मिलता हो वहां से देश तेल लेगा. कोई जबरदस्ती देश पर नहीं चलना चाहिए और अगर जबरदस्ती कर रहे हैं तो हमारे देश का प्रधानमंत्री कमजोर होगा तो उनकी बात मानेगा.