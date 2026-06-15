उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जनपद के जैतपुरा में शहीद महेश यादव के नाम का शिलापट्ट प्रवेश द्वार से तोड़े जाने का मामला अब पूरी तरह से तूल पकड़ गया है. शहीद के परिवार ने जहां जिलाधिकारी के साथ ही मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री को पत्र देकर इस मामले में विधायक पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

तो वहीं आज भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने भी इस मामले में जिलाधिकारी को पत्र सौंपते हुए शहीद के नाम पर गेट सड़क और शहीद पार्क को करने की मांग रखी और साथ ही शहीद के शिलापट्ट को तुड़वाने वाले के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग की.

इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि विधायक कहते हैं कि उनके पिताजी के द्वारा बनवाया गया गेट है,तो वह विधायक निधि या पूर्वांचल निधि से बनाया गया है न कि विधायक के पिताजी अपने घर के पैसे से उसे बनवाया है. ऐसे में वह गेट सार्वजनिक है और शहीद सभी का होता है,किसी एक का नहीं और शहीद का सम्मान सर्वोपरि है.इसलिए उस गेट पर शहीद का नाम होना चाहिए,

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2021 में लगा था शहीद का शिलापट्ट

जिलाधिकारी ने बताया कि शहीद का सम्मान आवश्यक है.ऐसे में जो जानकारी प्राप्त हुई है कि वहां पर जो गेट लगा हुआ था वह 2006 में पूर्वांचल निधि से बनवाई गया था. साल 2021 में इस गेट पर अमर शहीद का भी शिलापट्ट लगाया गया था.ऐसे में अब शहीद और उनके परिवार के साथ संवेदना रखते हुए वहां पर एक वृहद पार्क डेवलप किया जाए और जो सड़क बनी है वह सड़क का नाम भी शहीद के नाम पर करने जा रहे हैं और उस गेट पर शहीद के नाम को भी सही स्थान मिल पाए इसके लिए भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं.

2006 में पूर्वांचल निधि से बना था गेट

जिलाधिकारी ने कहा कि से बात सही है कि 2006 में पूर्वांचल निधि से बनाया गया है और उसका बोर्ड भी वहां पर लगाया गया है.इस गांव के शहीद का सम्मान भी रखना आवश्यक है.

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