राजीव जुठानी ने 1982 से लेकर अब तक 245 बार किया रक्तदान, 350 से अधिक रक्तदाताओं को मिला सम्मान

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रविवार को जीवन रक्षक फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन व जीवन रक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में रक्तदान करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया. मुख्य अतिथि जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा के पुत्र अभिनव सिन्हा रहे. उन्होंने प्रशस्ति पत्र देकर रक्तदाताओं को सम्मनित किया.

कार्यक्रम शहनाई पैलेस, बंधवा में सम्प्पन हुआ. फाउंडेशन के संस्थापक शीर्षदीप शर्मा के नेतृत्व में हुए इस ऐतिहासिक आयोजन में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों और देश के 28 राज्यों से आए रक्तदाता और संस्थाएं शामिल हुईं. कार्यक्रम में कुल 350 से अधिक रक्त वीरों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें अर्धशतकवीर (50+ बार), शतकवीर (100+ बार) और महादानी शामिल थे.

वाराणसी के राजीव जुठानी 245 बार कर चुके रक्तदान

सम्मान समरोह में सबसे ज्यादा चर्चा वाराणसी के रक्त वीर राजीव जुठानी की रही. इन्होंने 1982 से लेकर अब तक 245 बार रक्तदान किया है. वे अब इसे तिहरे शतक तक ले जाने के प्रयास में हैं. इसी तरह राजेश गुप्ता (वाराणसी) ने 116 बार रक्तदान कर वाराणसी के 6 ब्लड बैंकों को गोद लिया है, खासकर कैंसर मरीजों के लिए अपनी टीम के साथ निरंतर सेवा दे रहे हैं. कार्यक्रम में 59 बार रक्तदान करने वाले कई अन्य वीरों को भी सम्मान मिला.

अभिनव सिन्हा रहे मुख्य अतिथि

कार्यक्रम के मुख्य अथिति अभिनव सिन्हा ने रक्त डान करने वाले सभी कर्मवीरों को सराहा. उन्होंने कहा कि अगर समाज में ऐसे लोग होंगे तो किसी की जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने लोगों से रक्तदान की अपील की.

2021 से सक्रिय है जीवन रक्षक फाउंडेशन

यहां बता दें कि गाजीपुर में जीवन रक्षक फाउंडेशन 2021 से सक्रिय है और अब तक 2200 से अधिक जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध करा चुका है. संस्था 6 राज्यों में काम कर रही है और दुर्घटनाओं, थैलेसीमिया, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में खून की कमी को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.