गाजियाबाद: CM योगी का पोस्टर फाड़ने वाले से मांगे थे 50 हजार, रिश्वत लेते थाना प्रभारी गिरफ्तार

गाजियाबाद: CM योगी का पोस्टर फाड़ने वाले से मांगे थे 50 हजार, रिश्वत लेते थाना प्रभारी गिरफ्तार

Ghaziabad News: गाजियाबाद में एंटी करप्शन टीम ने निवाड़ी थाना प्रभारी 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी ने मुकदमे में गिरफ्तारी न करने के एवज में रिश्वत मांगी थी.

By : विपिन तोमर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 03 Feb 2026 09:11 PM (IST)
Published at : 03 Feb 2026 09:11 PM (IST)
Anti Corruption Team Ghaziabad News UP NEWS
