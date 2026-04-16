गाजियाबाद में भीषण अग्निकांड, 200 से अधिक झुग्गियां जलकर खाक, देरी को लेकर दमकल पर सवाल
Ghaziabad Fire News: कनावनी गांव के पास आज उस समय चीखपुकार मच गयी, जब यहां आग का तांडव देखने को मिला. देखते ही देखते आग ने करीब दो सौ से ज़्यादा झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया.
- गाजियाबाद में झुग्गियों में लगी भीषण आग, 200 से अधिक घर जले.
- आग की घटना में कोई जनहानि नहीं, सामान पूरी तरह राख.
- दमकल की देरी पर उठे सवाल, पुलिस ने आरोपों को किया खारिज.
- प्रदेश में आग की घटनाओं में वृद्धि, लखनऊ में भी 2 की मौत.
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कनावनी गांव के पास आज उस समय चीखपुकार मच गयी, जब यहां आग का तांडव देखने को मिला. देखते ही देखते आग ने करीब दो सौ से ज़्यादा झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया. फ़िलहाल राहत की बात ये रही की इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई. लेकिन झुग्गियों में रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया.
सूचना मिलते ही दमकल के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आग को काबू किया. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है.
एक घंटे बाद पहुंची दमकल
वही चश्मदीद और झुग्गियों में रहने वाले लोग आरोप लगा रहे है कि सूचना देने पर करीब एक घंटे बाद दमकल की गाड़िया पहुंची जिसकी वजह से आग बढ़ गई और आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया. अगर वक्त रहते दमकल की गाड़िया आ जाती तो शायद इतना नुकसान न होता.
पुलिस ने देरी के आरोप किए खारिज
वही डीसीपी धवल जयसवाल ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत के दौरान इन आरोपों को सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा सूचना मिलने के 15 मिनट के अंदर दमकल की गाड़िया मौके पर पहुँच गई थी जिसके बाद तत्काल आग पर काबू पाने का काम शुरू हुआ.फ़िलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है और अभी भी बीस से ज़्यादा दमकल की गाड़िया आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है. लेकिन काफ़ी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है.
यहां बता दें कि इस भीषण अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई है. लेकिन आग कैसे लगी ये बड़ा सवाल है. आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गयी है. उधर बुधवार शाम राजधानी लखनऊ में भी विकासनगर में सैकड़ों झुग्गियों में आग लगने से जलकर ख़ाक हो गयीं थीं. इसमें दो लोगों की मौत की जानकारी है. प्रदेश में अचानक आग की घटनाओं के बढ़ने से अलर्ट जारी कर दिया गया है.
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Source: IOCL