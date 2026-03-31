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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद: अंतर धार्मिक विवाह बना मौत की वजह! बेटी की शादी को लेकर नाराज ससुराल वालों ने की दामाद की हत्या

गाजियाबाद: अंतर धार्मिक विवाह बना मौत की वजह! बेटी की शादी को लेकर नाराज ससुराल वालों ने की दामाद की हत्या

Ghaziabad News In Hindi: गाजियाबाद में ससुराल वालों ने दामाद की पीट-पीटकर हत्या कर दी, मृतक युवक ने 1 साल पहले मुस्लिम लड़की से शादी की थी. पुलिस ने मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

By : विपिन तोमर | Updated at : 31 Mar 2026 03:42 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से शख्स की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, यहां ससुराल ने दामाद की पीट-पीटकर हत्या कर दी. बताया गया कि मृतक युवक ने 1 साल पहले मुस्लिम लड़की से शादी की थी. पुलिस ने इस मामले में मृतक के ससुर और बेटे को गिरफ्तार किया है. यह घटना गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र से सामने आई है.

एक साल पहले नितिन ने की थी शादी

दरअसल, गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के गीतांजलि कॉलोनी में रहने वाले नितिन राठी का है. नितिन राठी ने 1 साल पहले मुस्कान नाम की युवती के साथ शादी की थी. शादी का सर्टिफिकेट भी जारी हुआ था. नितिन कल बेहोशी की हालत में भनेड़ा पुलिया के पास मिला. पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची जहां से उसे पहले लोकल अस्पताल और फिर दिल्ली भेजा गया. दिल्ली में अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया. नितिन की उम्र 32 वर्ष थी.

मारपीट में गई नितिन की जान

गाजियाबाद में एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि नितिन की शादी करीब 1 साल पहले हुई थी, कुछ दिनों से उसकी पत्नी से अनबन चल रही थी. इसी को लेकर उसके ससुराल वाले सुलह समझौते के नाम पर उसको साथ ले जा रहे थे. पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, इसी दौरान कुछ कहा सुनी हुई और उसके बाद हुए विवाद में नितिन के साथ हाथापाई और मारपीट हुई जिससे उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने पिता-पुत्र को किया गिरफ्तार

गीतांजलि कॉलोनी हत्याकांड मामले में पुलिस ने भी सक्रियता दिखाई है, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए नितिन के ससुर और उसके भाई को हिरासत में ले लिया है अन्य आरोपियों की तलाश चल रही है. इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है. दूसरे धर्म शादी के हत्या की वारदात ने अपने पीछे सवाल छोड़े हैं.

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Published at : 31 Mar 2026 03:40 PM (IST)
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Ghaziabad News UP NEWS Ghaziabad Police
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