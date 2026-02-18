GDA के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाने की साजिश नाकाम, साइबर क्राइम सेल में FIR दर्ज

गाजियाबाद (GDA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के नाम से मिलते-जुलते फर्जी डोमेन बनाए जाने के प्रयास का गंभीर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि उसकी आधिकारिक वेबसाइट का डोमेन नाम gdaghaziabad.in है, जबकि आधिकारिक FCFS (First Come First Serve) पोर्टल का डोमेन gdafcfs.gdaghaziabad.in है. इसके अतिरिक्त किसी अन्य समान नाम वाले डोमेन या वेबसाइट से GDA का कोई संबंध नहीं है.



दरअसल, प्राधिकरण के संज्ञान में आया कि किसी तृतीय पक्ष द्वारा GDA की आधिकारिक वेबसाइट से मिलता-जुलता एक फर्जी डोमेन तैयार करने का प्रयास किया गया. यह प्रयास आम नागरिकों को भ्रमित कर ऑनलाइन धोखाधड़ी की आशंका को जन्म दे सकता था. मामले की गंभीरता को देखते हुए GDA प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से आवश्यक तकनीकी और कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी.

सरकारी वेबसाइट से छेड़छाड़ है दंडनीय अपराध

इस संबंध में निकटतम साइबर क्राइम सेल में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करा दी गई है, ताकि संबंधित व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सरकारी वेबसाइट के नाम से छेड़छाड़ या फर्जी पोर्टल बनाना दंडनीय अपराध है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.



GDA प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार यह भी निर्णय लिया गया है कि GDA की आधिकारिक वेबसाइट से संबंधित सभी संभावित और मिलते-जुलते डोमेन नामों को प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित/क्रय किया जाएगा. इस कदम का उद्देश्य भविष्य में किसी भी प्रकार की भ्रामक, अनधिकृत या फर्जी वेबसाइट बनाए जाने की संभावना को पूरी तरह समाप्त करना है.

अधिकृत वेबसाइट और पोर्टल का उपयोग करने की अपील

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने सभी अधिकारी, कर्मचारी और आमजन से अपील की है कि वे केवल अधिकृत वेबसाइट और पोर्टल का ही उपयोग करें. किसी भी संदिग्ध लिंक, अनजान डोमेन या संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि से सावधान रहें. यदि किसी को किसी फर्जी वेबसाइट या लिंक की जानकारी मिलती है, तो तत्काल इसकी सूचना प्राधिकरण अथवा साइबर क्राइम सेल को दें.