अमेठी में 5500 रुपये के विवाद में दोस्त बना हत्यारा, 16 महीने बाद हुआ खुलासा, 2 गिरफ्तार

यूपी की अमेठी पुलिस ने 16 महीने पहले हुई एक युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है, पुलिस ने हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से मृतक की बाइक और हत्या में इस्तेमाल लोहे की पाइप को भी बरामद कर लिया है. आरोपी ने बताया कि 55 सौ रुपये चोरी के आरोप में हत्या की थी.



दरअसल, यह पूरा मामला गौरीगंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर पूरे खीचरन गांव से जुड़ा हुआ है. यहां के रहने वाले श्याम कुमार सिंह ने गौरीगंज थाने में 20 नवंबर 2024 को तहरीर देते हुए बताया कि, उसके बेटे पवन कुमार सिंह को रोजा गांव का रहने वाला हंसराज यादव पुत्र देवनाथ यादव और उसके साथ आए तीन अन्य व्यक्तियों ने 16 अक्टूबर 2024 लेकर चले गए, जो कई दिनों बाद भी घर नहीं लौटा. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज तफ्तीश शुरू की थी.

हत्या कर नहर में फेंक दी थी लाश

आज पुलिस ने साक्ष्य संकलन के आधार पर संदिग्ध अभियुक्त पवन कुमार यादव पुत्र दालसिंगार यादव निवासी सूबेदार मजरे माझवारा थाना गौरीगंज को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया. अभियुक्त पवन कुमार यादव द्वारा बताया गया कि हंसराज यादव ने पवन सिंह की हत्या कर लाश को नहर में फेंक दी थी. आरोपी ने बताया कि हंसराज ने मृतक की बाइक को छिपा दिया. पुलिस ने हंसराज के घर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया है.



पूछताछ में अभियुक्त हंसराज यादव ने बताया कि मृतक पवन सिंह से वह पहले से परिचित था. दोनों साथ उठते-बैठते और खाते पीते थे. यहां तक की दोनों एक दूसरे के घर भी आया जाया करते थे. 16 अक्टूबर 2024 को वह अपने साथी पवन कुमार यादव के साथ पवन सिंह के घर गया और उसे दिन भर अपने साथ लेकर घूमता रहा.

लोहे की पाइप से उतारा मौत के घाट

आरोपी हंसराज यादव ने यह भी बताया कि उसी दिन शाम को 7:00 बजे के बाद पवन सिंह को लेकर वह अपनी ससुराल जा रहा था, हंसराज यादव ने रास्ते में पवन सिंह पर 5500 सौ रुपये ऊपर की जेब से निकालने का आरोप लगाया. इसके बाद दोनों में विवाद होने लगा. इसी बीच आवेश में आकर हंसराज यादव ने अपने हाथ में लिए लोहे की पाइप से पवन सिंह पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया.

पुलिस ने मामले में बढ़ाई हत्या की धारा

इसके बाद आरोपी पवन सिंह के शव को नहर में फेंक कर भाग गए. साथ ही मृतक की बाइक अपनी ससुराल में छुपा दी और लोहे की पाइप को जंगल में फेंक दिया. पुलिस ने बाइक और हत्या में इस्तेमाल पाइप को बरामद कर लिया है. साथ ही पहले से दर्ज धाराओं में हत्या की धारा बढ़ाते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है.