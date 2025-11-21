गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर 4 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार, कफ सिरफ तस्करी का है मामला

उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) के इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे गिरफ्तार किया गया है. घूसखोरी के आरोप में पकड़े आरोपी का नाम रमेश सिद्धू नाम है. पुलिस आयुक्त की टीम ने आरोपी को 4 लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है.

दरअसल, यह पूरा मामला कफ सिरप तस्करी से जुड़ा हुआ है. गाजियाबाद से करोड़ों के कफ सिरप बांग्लादेश तस्कर होने थे. इसके साथ ही वह उन राज्यों में भी जाने थे, जहां शराब पर बंदी है. इस मामले में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया था. आरोपियों में दवा व्यापारी और ट्रांसपोर्टर का नाम शामिल था. चूंकि यह मामला देश से जुड़ा और करोड़ों का माल होने के चलते इसकी जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई थी.

टीम इंस्पेक्टर ने की थी रिश्वत की मांग

इस मामले में गिरफ्तार ट्रांसपोर्टर को राहत और जमानत में आसानी के लिए इस टीम के इंस्पेक्टर ने चार लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी. जब इसकी जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को हुई तो उन्होंने ट्रैप लगाया और इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया. बताया गया कि गाजियाबाद क्राइम ब्रांच के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के इंस्पेक्टर रमेश सिद्धू उस टीम का हिस्सा हैं, जो करोड़ों रुपये के कफ सिरप के बांग्लादेश तस्करी की जांच में जुटा है.

आरोपी इंस्पेक्टर 4 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार

डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने कहा, "पुलिस को जानकारी मिली की तस्करी के मामले में गिरफ्तार हुए आठ लोगों में से ट्रांसपोर्टर संतोष भड़ाना को जांच में राहत और जमानत आसानी से हो जाए, इसके लिए 4 लाख रुपये की मांग की थी. पुलिस ने इसके लिए गाजियाबाद एसीपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई और जाल बिछाया. इसी ट्रेप के जरिए पुलिस ने रमेश सिद्धू को चार लाख रहते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया.

रिश्वत देने वाले आरोपी की तलाश में पुलिस

वहीं जिस व्यक्ति ने रिश्वत दी थी पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है. कई टीम में उसकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है. इंस्पेक्टर रमेश सिद्धू के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत थाना सिहानी गेट में मुकदमा दर्ज किया गया है.