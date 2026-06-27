हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचंपत राय के इस्तीफे पर फैसला बाकी! श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जारी किया बयान

चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला बाकी! श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जारी किया बयान

Champat Rai Resignation: राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया लेकिन इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है. ट्रस्ट ने कहा कि अगली बैठक में फैसला होगा.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 27 Jun 2026 05:27 PM (IST)
Preferred Sources

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बयान जारी करते हुए बताया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मिला है. दोनों के इस्तीफे पर अगली बैठक में विचार होगा. ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की चढ़ाई चांदी की ईंटें और गहनें सुरक्षित हैं. ट्रस्ट के बयान से ये साफ है कि अभी तक चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं हुआ है, इस पर फैसला बाकी है. राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने स्वामी गोविंद देव गिरी ने abp न्यूज़ को पत्र भेजा.

पत्र में कहा गया कि श्रीराम मंदिर (अयोध्या) में पिछले कुछ दिनों से सुनी हुई घटनाओं से हम स्तब्ध, आहत और बेहद दुखी हैं. सभी रामभक्तों और रामसेवकों के प्रतिनिधि के रूप में यहां सेवा करनेवाले हम इसकी न्यायपूर्ण जांच एवं रामभक्तों को आश्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है. श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र (न्यास) के महामंत्री चंपतराय और न्यासी अनिल मिश्रा से इस्तीफा मिला है. न्यास अपनी आगामी बैठक में इसका विचार करेगा. 

'चाँदी की ईंटें, आभूषण सुरक्षित हैं'

इसमें आगे कहा गया कि ट्रस्ट उन श्रद्धालु भक्तों को आश्वस्त करता है जिन्होंने चाँदी की ईंटें, आभूषण आदि प्रभु श्रीराम की सेवा में अर्पण हेतु न्यास के अधिकारियों को व्यक्तिगत सौंपी है, वे वस्तुएं सुरक्षित हिसाब सहित उपलब्ध हैं. मंदिर के दानपात्रों से मिली राशि की घटना के संबंध में ट्रस्ट के आग्रह पर यूपी सरकार की ओर से गठित SIT से प्राप्त अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर न्यास ने FIR दर्ज की है और उसपर वैधानिक कार्यवाही जारी है.

'ये बादल छटेंगे, अंधेरा हटेगा'

इस पत्र में ये भी कहा गया कि हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना बने ऐसा सुनिश्चित करेंगे. अपराधियों को कानून के मुताबिक कड़ी सजा मिले. असामाजिक, अधार्मिक, स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म पर, लांछन लगाने के प्रयास सफल नहीं होने देंगे.  प्रसारित भ्रामक और निराधार अफवाहों से खुद बचें, साथ ही दूसरे लोगों को भी इसका शिकार न होने दें. हमें विश्वास है कि ये बादल छटेंगे, अंधेरा हटेगा, सत्य-सूर्य का प्रकाश होगा और श्रीरामभक्ति की प्रबल धारा अखंड बहती रहेगी.

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
Read More
Published at : 27 Jun 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
Champat Rai RAM MANDIR Ayodhya NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला बाकी! श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जारी किया बयान
चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला बाकी! श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जारी किया बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ram Mandir Donation Case Live: अयोध्या पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, अगर सरकार में आए तो क्या करेंगे? बता दिया
Live: अयोध्या पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, अगर सरकार में आए तो क्या करेंगे? बता दिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर मामला: अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप, SIT को मिली शिकायत, जांच की मांग
राम मंदिर मामला: अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप, SIT को मिली शिकायत, जांच की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: निहंग विवाद पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने किया पलटवार
उत्तराखंड: निहंग विवाद पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने किया पलटवार
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Aarambhi का संगीत में साड़ी लुक, पर बेटे Vihan के साथ होने वाली है बड़ी अनहोनी!
Bollywood News: ऐश्वर्या राय के आइकॉनिक गाने 'इश्क कमीना' का हुआ रीमेक, नए अंदाज में रिलीज हुआ ट्रैक(27.06.26)
Mahindra BE 6 (Pack 2) ownership review | Auto Live #mahindra #mahindrabe6
US Iran War: सिंगापुर के जहाज पर हमला | Trump | Hormuz | IRGC | Netanyahu
Maharashtra TET Paper Leak: TET का पेपर लीक! कल होने वाली परीक्षा हुई रद्द | TET Exam Cancelled
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बिल्कुल गलत...', कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर आया राम माधव का बयान, जानें क्या बताया
'बिल्कुल गलत...', कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर आया राम माधव का बयान, जानें क्या बताया
महाराष्ट्र
मुंबई में मुहर्रम जुलूस में जहर से भरे चूहे मारने वाले 14900 कैप्सूल जब्त, बड़ी साजिश की आशंका
मुंबई में मुहर्रम जुलूस में जहर से भरे चूहे मारने वाले 14900 कैप्सूल जब्त, बड़ी साजिश की आशंका
क्रिकेट
भारत की हार पर रवींद्र जडेजा के कोच ने दिया बड़ा बयान, जो कहा वो भारतीय फैंस को जानना चाहिए
भारत की हार पर रवींद्र जडेजा के कोच ने दिया बड़ा बयान, जो कहा वो भारतीय फैंस को जानना चाहिए
विश्व
भारत के दौरे पर कब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप? इंडिया-US डील पर बातचीत के बीच सर्जियो गोर ने बता दिया पूरा प्लान
भारत के दौरे पर कब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप? इंडिया-US डील पर बातचीत के बीच सर्जियो गोर ने बता दिया पूरा प्लान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Records: 'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
विश्व
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
ट्रेंडिंग
Video: जंगल में टाइगर्स की खूनी जंग, दरिंदों की दहाड़ से गूंजा जंगल- वीडियो देख छूट जाएंगे पसीने
जंगल में टाइगर्स की खूनी जंग, दरिंदों की दहाड़ से गूंजा जंगल- वीडियो देख छूट जाएंगे पसीने
ऑटो
अब Maruti ला रही सबसे छोटी और सस्ती SUV, टाटा पंच को देगी कड़ी टक्कर, जानिए डिटेल्स
अब Maruti ला रही सबसे छोटी और सस्ती SUV, टाटा पंच को देगी कड़ी टक्कर, जानिए डिटेल्स
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget