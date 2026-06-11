वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण अंतिम चरण में, अगस्त तक होगा हैंडओवर

उत्तर प्रदेश में वाराणसी के राजातालाब गंजारी स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है. एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार 92% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है, अगस्त महीने तक इसे पूरा करके हैंडोवर कर दिया जाएगा. और यह भी स्पष्ट है कि मानसून के बाद यहां घरेलू क्रिकेट आयोजन संपन्न हो सकेंगे. इस स्टेडियम में बनारस की प्राचीन संस्कृति के साथ-साथ आधुनिक व्यवस्थाओं का संगम है.

अभी से ही इस स्टेडियम की आकर्षक तस्वीर लोगों को बेहद प्रभावित कर रही है. इस स्टेडियम के बनने से पूर्वांचल के क्रिकेट प्रेमियों के साथ ही स्थानीय खिलाडियों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है.

अगस्त तक पूरा हो जाएगा निर्माण कार्य

वाराणसी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के प्रोजेक्ट हेड सरोज शुक्ला ने स्टेडियम में एबीपी न्यूज़ से बातचीत के दौरान कहा कि निर्माण कार्य तेजी से जारी है. अगस्त तक स्टेडियम से जुड़े सभी कार्य पूरे हो जाएंगे. अनुमान है कि मानसून के बाद यहां घरेलू क्रिकेट मैच शुरू भी हो सकेंगे, इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि इस स्टेडियम को भगवान शंकर की थीम पर तैयार किया जा रहा है जिसमें उनका डमरू त्रिशूल और बनारस की सांस्कृतिक झलक देखी जा सकेगी.

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3 घंटे की बारिश का भी नहीं होगा असर

इस स्टेडियम में 30 हजार से अधिक दर्शक मैच देख सकेंगे, इसके अलावा 1500 से अधिक वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है. दुनिया के बेहतरीन स्टेडियम की तरह वाराणसी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भी ड्रेनेज सिस्टम का खास ध्यान रखा गया है .जानकारी के मुताबिक 3 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद भी डेढ़ घंटे के अंदर ड्रेनेज सिस्टम के तहत इस मैदान को 30 मिनट के बाद ही पुनः खेलने लायक बनाया जा सकेगा. ( 20 लाख लीटर पानी को 30 मिनट में ) स्टेडियम का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, वहीं इसकी आकर्षक छलक लोगों को बेहद प्रभावित कर रही है.

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