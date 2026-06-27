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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWomen T20 World Cup Prize 2026 Money: 2026 टी20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी कितनी है? जानें पुरुष टी20 वर्ल्ड कप से कम है या ज्यादा

Women T20 World Cup Prize 2026 Money: 2026 टी20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी कितनी है? जानें पुरुष टी20 वर्ल्ड कप से कम है या ज्यादा

Women T20 World Cup 2026 Prize Money: महिला टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा. जानिए इस बार चैंपियन टीम को कितनी प्राइज मनी मिलेगी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 27 Jun 2026 08:34 PM (IST)
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महिला टी20 वर्ल्ड कप 2028 के नॉकआउट मुकाबले 30 जून से शुरू होंगे. अब तक सिर्फ इंग्लैंड सेमीफाइनल में जगह पक्की कर पाई है. सेमीफाइनल के बाकी तीन स्थानों के लिए सात टीमों के बीच जंग  छिड़ी है. इस वर्ल्ड कप का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा.

भारतीय टीम भी सेमीफाइनल क्वालीफिकेशन के लिए दूसरी टीमों पर निर्भर है. एक तरफ ऑस्ट्रेलिया अपने सातवें खिताब का पीछा कर रहा है, जबकि इंग्लैंड 17 साल से चले आ रहे खिताबी सूखे का अंत करना चाहता है. इसी बीच भारतीय टीम है, जिसने कभी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है. खैर जो भी चैंपियन बनेगा, वह नया इतिहास लिखेगा. यहां जान लीजिए इस बार चैंपियन को कितनी प्राइज मनी मिलेगी और क्या यह इनामी राशि पुरुष टी20 वर्ल्ड कप से अधिक होगी.

टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर कितनी प्राइज मनी

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ICC ने 87,64,615 यूएस डॉलर्स (लगभग 82 करोड़ रुपये) का प्राइज पूल सेट किया है. यह पिछले वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से 10 प्रतिशत अधिक है. इस बार विजेता को लगभग 21.8 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिलेगी और उपविजेता को लगभग 10 करोड़ रुपये की इनामी राशि दी जाएगी.

2026 महिला वर्ल्ड कप की प्राइज मनी, मेंस वर्ल्ड कप की तुलना में लगभग ढाई करोड़ रुपये कम है. 2026 मेंस टी20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम इंडिया को 24.25 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली थी, जबकि महिलाओं की चैंपियन टीम को लगभग 21.8 करोड़ रुपये मिलेंगे.

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ग्रुप स्टेज में बाहर पाकिस्तान, फिर भी मिलेगी प्राइज मनी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से कोई भी टीम खाली हाथ नहीं लौटेगी. पाकिस्तान की बात करें तो वह ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई है. ICC ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करके बताया था कि टूर्नामेंट में भाग ले रही सभी 12 टीमों को कम से कम 2,47,500 डॉलर (लगभग 2.05 करोड़ रुपये) की प्राइज मनी मिलेगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 27 Jun 2026 08:34 PM (IST)
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