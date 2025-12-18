किराया लेने आई महिला को उतारा मौत के घाट, मेड के शक से खुला फ्लैट नंबर 506 के मर्डर का राज

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की ओरा काइमेरा सोसाइटी की टावर नंबर F के फ्लैट नंबर 506 में किराया लेने आई दीप शिखा नाम की महिला की रसोई के कुकर से हमला करके हत्या कर दी गई. इसके बाद बॉडी को एक शॉपिंग ट्रॉली बैग में रखकर इसको ठिकाने लगाने के लिए निकलने वाले थे. इन्होंने ऑटो बुक कर दिया था लेकिन मेड मिनी की सूझबूझ से ये दोनों पकड़े गए.

असल में आकृति और अजय गुप्ता नाम के पति पत्नी करीब 8 महीने पहले यहां किराए पर रहने आए थे, शर्मा परिवार का एक फ्लैट इसी सोसाइटी की M टावर में है जहां दीपशिखा अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी. अजय गुप्ता किराएदार और उसकी पत्नी ने इनके पति को कॉल किया कि किराया लेने आ जाओ, करीब 6 महीने का लगभग 90 हजार रुपये बकाया था, इस बात को लेकर विवाद भी रहता था. दीपशिखा के पति ने कहा वो फरीदाबाद है और पत्नी को किराया लेने भेज रहे हैं.

शॉपिग के लिए बैग लेकर निकले थे दंपत्ति

दीपशिखा अपनी कामवाली मिनी को कहकर आई थी किराया लेकर आ रही हूं पर रात के 11 बज गए तो मिनी मेड F टावर में गई वहां देखा अजय और आकृति एक लाल रंग के सूटकेस को लेकर कही निकल रहे हैं. पूछने पर बताया उन्होंने 90000 दे दिए और दीपशिखा चली गई, दोनों ने बताया वो शॉपिग के लिए बैग लेकर जा रहे है और ऑटो बुक कर लिया है.

मेड मिनी को शक हुआ तो उसने सोसाइटी के लोगों को बुलाया और गार्ड से सूटकेस चेक करवाया गया. दीपशिखा नीचे आई ही नहीं थी न वो फोन उठा रही थी. पुलिस को बुलाया गया दोनों से सख्ती से पूछताछ हुई तो दोनों ने बताया किराए के लिए परेशान करती थी इसलिए मार दिया. अजय बीमार रहता था इसलिए किराया नहीं दे पा रहे थे और गुस्से में दीप शिखा को मार दिया. फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और कामवाली के बयान दर्ज किए जा रहे है.

नौकरानी की सूझबूझ से उनको भागने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेड मिनी इस दौरान उनके पास पहुंच गई और उनसे कहा कि वह वापस अपने घर में जाएं जब तक उनकी मालकिन नहीं मिल जाती है. आरोपियों ने मेड को यह भी बताया कि वह शॉपिंग करने जा रहे हैं इसलिए ब्रीफकेस लेकर जा रहे हैं. जब मेड ने ज्यादा जिद की तो दोनों पति-पत्नी बैग लेकर ऊपर पहुंचे और उसके बाद मेड ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया.

सूटकेस में दीपशिखा का शव मिला

इस इलाके में मौजूद चश्मदीद रविंद्र राणा के मुताबिक रात में वह और दीपशिखा के पति दीपशिखा को लगातार खोज रहे थे. लेकिन जब उसे फ्लैट में वह गए जहां पर दोनों किराएदार रहते थे, तो उन्होंने कहा कि हमने दीपिका को 90000 रुपये देकर नीचे भेज दिया है. हालांकि घाट से जब इस मामले में पूछताछ की गई तो गार्ड ने कहा कि अभी महिला नीचे नहीं आई है जिसके बाद दोबारा इस मामले में जांच की गई तो सूटकेस में दीपशिखा का शव मिला. जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंच गई लेकिन चश्मदीद के मुताबिक जब किराएदारों से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि यह हमें परेशान कर रही थी इसलिए हमने मार दिया.