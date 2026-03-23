उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम, CM ने बताया भविष्य का रोडमैप

देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित '4 साल बेमिसाल' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के चार साल पूरे होने पर उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया. इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया तथा विभागीय प्रदर्शनियों का अवलोकन किया.

'21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा'

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चार साल पूर्व जनता ने उन्हें पुनः सेवा का अवसर दिया था और उन्होंने देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया था, जो अब तेजी से साकार हो रहा है. उन्होंने नरेंद्र मोदी के उस कथन को दोहराया कि '21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा' और कहा कि राज्य सरकार इसी संकल्प के साथ कार्य कर रही है.

धामी ने बताया कि बीते चार सालों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं. राज्य में पहली बार जी-20 बैठकों, राष्ट्रीय खेलों और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जैसे बड़े आयोजनों का सफल आयोजन हुआ. निवेश के क्षेत्र में 3.76 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिले, जिनमें से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक धरातल पर उतर चुके हैं.

राज्य की अर्थव्यवस्था में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि हुई

आर्थिक मोर्चे पर सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि हुई है, जबकि जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. प्रतिव्यक्ति आय में 41 प्रतिशत वृद्धि और 20 हजार से अधिक नए उद्योगों की स्थापना हुई है. वहीं स्टार्टअप्स की संख्या 700 से बढ़कर 1750 तक पहुंच गई है. 'लखपति दीदी' योजना के तहत 2.65 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है.

नकल विरोधी कानून के बाद 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल में

मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी राज्य अग्रणी श्रेणी में शामिल हुआ है. उन्होंने कहा कि पारदर्शी कार्यप्रणाली के चलते आबकारी और खनन से राजस्व में कई गुना वृद्धि हुई है.

युवाओं के संदर्भ में उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून लागू करने के बाद 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं और 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल में हैं. साथ ही सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जैसे कदम उठाकर राज्य की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है.