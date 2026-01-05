फिरोजाबाद में ट्रांसपोर्टर की बेरहमी से हत्या, पार्टनर ने पैसों के विवाद में उतारा मौत के घाट

उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र में पैसों के लेनदेन के विवाद के चलते एक ट्रांसपोर्ट की बेरहमी से मार पीट कर हत्या कर दी गई पुलिस ने आगरा के रहने वाले ट्रांसपोर्टर के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी पार्टनर और उसके साथियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है. फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के ककरउ कोठी स्थित ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट के मालिक गजेंद्र ने अपने परिजनों के साथ मिलकर पार्टनर बालमुकुंद की हत्या कर दी.

बालमुकुंद दुबे के साथ आगरा से गाड़ी लेकर आए शिव शंकर के मुताबिक बालमुकुंद सुभाष और शिव शंकर तीनों लोग सुबह 3:00 आगरा से माल लोड कर गाड़ी लेकर फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र स्थित ककरऊ कोठी पर स्थित ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कंपनी पर माल लेकर पहुंचे थे इसके बाद ट्रांसपोर्ट मलिक को शिव शंकर ने फोन कर गाड़ी पहुंचने की जानकारी दी.

परिजनों के साथ मिल कर की हत्या

फोन करने के 5 मिनट बाद ही चार लोग ट्रांसपोर्ट के पास पहुंचे और उन्होंने ड्राइवर शिव शंकर के साथ मारपीट करते हुए उसे वहां से भगा दिया और गाड़ी में बैठे सुभाष को भी नीचे उतार दिया इसके बाद माल मुकुंद और गाड़ी को लेकर ट्रांसपोर्टर का भतीजा नितिन और अन्य लोग गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गए इस घटना की सूचना मारपीट का शिकार हुए ड्राइवर शिवशंकर ने पुलिस को दी.

मौके पर पहुंची पुलिस के साथ शिव शंकर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट के जैन मंदिर स्थित ऑफिस पर पहुंच गया यहां पर जिस गाड़ी में माल आया था उसे गाड़ी को उतारा जा रहा था. शिव शंकर के मुताबिक बालमुकुंद दुबे के साथ ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट के मालिक गजेंद्र और उसके परिजनों ने उन्हें इतनी बेरहमी से मारपीट की है कि उनके हाथ पैर तोड़ दिए .

रुपए लेन-देन का पुराना विवाद

शिव शंकर के मुताबिक पुलिस ने उन्हें बताया है कि नगला पान सहाय से बालमुकुंद को गंभीर हालत में लाया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि बालमुकुंद का एक्सीडेंट हुआ है लेकिन शिव शंकर के मुताबिक आरोपियों द्वारा बालमुकुंद को गाड़ी से कुचलकर उसकी हत्या की गई है. फिरोजाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक नगर रवि शंकर प्रसाद ने बताया की आगरा के रहने वाले ट्रांसपोर्टर बालमुकुंद और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट के मालिक गजेंद्र आपस में पार्टनर हैं. इन दोनों के बीच पैसे के लेनदेन को लेकर कोई पुराना विवाद चल रहा था.

इसको लेकर ट्रांसपोर्टर बालमुकुंद के साथ इन लोगों ने मारपीट की है बालमुकुंद को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने बालमुकुंद के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है.बालमुकुंद के शव का पंचनामा भरवा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है. अपर पुलिस अधीक्षक नगर रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.