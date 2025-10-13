उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के हथगांव थाना क्षेत्र में रविवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां दीपिका नमक महिला ने अपनी सौतन मुस्कान पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जो उसके गले पर लगी. खून से लथपथ होकर वो जमीन पर गिर पड़ी. उसकी चीखें सुन ग्रामीण दौड़े तो दीपिका वहां से फरार हो गयी.

इस घटना के बाद फौरन ही सूचना पुलिस को दी गयी. घायल महिला को अप्साल में भर्ती कराया गया है. जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक आरोपी दीपिका की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक घटना सेमरहा गांव के किनारे सड़क पर हुई, जब वहां प्रयागराज निवासी मुस्कान पति नीरज से मिलने गांव पहुंची थी.इस दौरान नीरज की पहली पत्नी दीपिका ने गाली-गलौज के बाद कुल्हाड़ी निकाल ली और मुस्कान हमला कर दिया. जिसमें मुस्कान का गला कट गया, वह गंभीर रूप से घायल हो गई. मुस्कान की हालत देख ग्रामीणों ने शोर मचाया तो दीपिका वहां से भाग गयी. वहां मौजूद लोगों ने मुस्कान को पास के अस्पताल में पहुंचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी जान को खतरा बताया.

दो शादियां हैं इस काण्ड की जड़

अस्पताल में भर्ती मुस्कान ने बताया कि मैं प्रयागराज से अपने पति नीरज से मिलने सेमरहा गांव आई थी. नीरज मीटर लगाने का काम करता है. दो दिन पहले वह लोगों का पैसा लेकर गांव भाग आया था, जिससे मिलने के लिए मैं यहां आयी थी. तभी दीपिका ने गाली-गलौज की, मारपीट की और कुल्हाड़ी से मेरा गला काट दिया.

मुस्कान ने बताया कि उसकी नीरज से शादी दस साल पहले हुई थी, क्यूंकि दीपिका को बच्चे नहीं हुए थे. लेकिन दीपिका को यह बात हमेशा खटकती रही. वो पहले भी कई बार मारपीट कर चुकी थी.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले के जांच शुरू की. हथगांव थाना प्रभारी ने बताया कि मुस्कान की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. दीपिका के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज है. ग्रामीणों के बयान लिए जा रहे हैं,जल्द ही आरोपी दीपिका को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इन दोनों के बीच पहले भी पारिवारिक विवाद हो चुका है.