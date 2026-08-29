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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफतेहपुर में इंटर के छात्र की मौत पर बवाल, स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप

फतेहपुर में इंटर के छात्र की मौत पर बवाल, स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप

यूपी के फ़तेहपुर में इंटर के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. मां ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की माँग की है.

Written By : संदीप केशरवानी, फतेहपुर |  Updated at : 29 Aug 2026 12:30 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में इंटर के छात्र की मौत को लेकर परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की हत्या की गई है. उन्होंने मांग की दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी सजा मिले. सदर कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक की मां की तहरीर पर ग़ैर इरादतन हत्या का मुकदम दर्ज किया है. मामले की जांच की जा रही है. 

मृतक छात्र तेजस द्विवेदी परिवार में 6 बहनों के बीच इकलौता भाई था. परिवार ने उसे शहर के नामचीन सरस्वती बाल मंदिर इंटर कालेज में दाखिला दिलाया था.  ताकि उनके परिवार का नाम रोशन हो सके. यूपी में वो टॉप पर आया था. लेकिन, इंटर में तिमाही परीक्षा के दौरान उसके पास नकल की पर्ची निकालते समय वो पकड़ा गया. 

स्कूल शिक्षकों पर छात्र से मारपीट का आरोप

परिजनों का आरोप है कि नक़ल की पर्ची मिलने से स्कूल के अध्यापकों ने उसके साथ मारपीट की और उसे स्कूल से रस्टिगेट करते हुए 1500 रुपये का फ़ाइन लगाकर निकाल दिया. जिसके बाद घायल अवस्था में छात्र शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर सौरा हाईवे पर मरणासन्न हालत में मिला. कानपुर हैलट ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.  

परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई. जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. परिजनों का कहना है कि जब उन्होंने स्कूल प्रबंधन के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो 24 घंटे बीत जाने के बाद भी तहरीर नहीं ली गई, जिससे ग़ुस्साए लोगों ने सदर कोतवाली में हंगामा शुरू कर दिया.  

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पुलिस ने दर्ज किया मामला

हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने मां की तहरीर पर ग़ैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही हैं. परिजनों की माँग है इस मामले में दोषियों को जल्द पकड़ा जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो. 

इस मामले में इंस्पेक्टर कोतवाली ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, FIR कॉपी परिजनों को दे दिया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. 

Published at : 29 Aug 2026 12:30 PM (IST)
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