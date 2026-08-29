हनुमानजी संग अखिलेश यादव के पोस्टर पर सियासत, BJP-सपा में जुबानी जंग

समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे अखिलेश यादव के एक पोस्टर को लेकर सियासी बहस छिड़ गई है. इस पोस्टर पर लिखा है कि 'एक ही पथ एक ही मंच, बजरंगबली अखिलेश के संग'. इस पोस्टर में अखिलेश यादव के साथ बजरंगबली की तस्वीर भी है. इस पोस्टर को लेकर बीजेपी ने सपा पर निशाना साधा है.

सपा के पोस्टर पर गरमाई सियासत

बजरंगबली के साथ अखिलेश यादव के पोस्टर को उनकी सनातनी राह से जोड़कर देखा जा रहा है. जिस पर बहस छिड़ गई है. बीजेपी ने इस पोस्टर को लेकर उन पर निशाना साध रही है. बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने सपा मुखिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि "अखिलेश निर्धारित नहीं कर पा रहे कि वो सनातन की राह पर जाएं कि तुष्टिकरण करें. जब कोई व्यथित होता है तो बजरंगबली याद आते हैं लेकिन, रामभक्तों पर गोली चलाने वालों पर बजरंगबली की गदा चलेगी."

सपा ने किया बीजेपी पर पलटवार

बीजेपी के आरोपों पर सपा ने भी पलटवार किया है. सपा नेता मनोज काका ने कहा कि सपा कार्यकर्ता अध्यक्ष जी को राजनीति से ज्यादा आत्मीयता से और एक अभिभावक के रूप में देखते हैं. जो बजरंग बली को लेकर होर्डिंग लगाई गई है तो उनका विमर्श तो हमेशा अन्याय के खिलाफ रहा है. भारतीय राजनीति में जो दौर चल रहा है अन्याय की पराकाष्ठा चल रही है, माताओं-बहनों के दुराचारियों को योगी आदित्यनाथ की सरकार सरंक्षण दे रही है.

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अन्याय के खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो वो अखिलेश यादव हैं. अगर ईश्वर हैं तो वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े होंगे. बजरंग बली का तो ये विमर्श रहा है कि वो हमेशा वंचितों और कमजोरों के साथ खड़े रहे हैं.

कांग्रेस ने भी साधा बीजेपी पर निशाना

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी इस पर सपा का समर्थन किया और कहा कि "बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाए, उसे विष्णु का अवतार बताएं, बालस्वरूप राम को नरेंद्र मोदी मंदिर लेकर जाएं, तब बीजेपी और उसके इको सिस्टम में कान में जू नहीं रेंगती. अगर अखिलेश यादव को, कोई भगवान स्वरूप मान रहा है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है.

बीजेपी वालों लोगों को मुद्दों से भटकाओ मत, जेन जी को रोज़गार दे दो. 69 हज़ार शिक्षकों को उनकी भर्ती दे दो. 13 लाख पद खाली है उन्हें भर दो. ये सब फ़िज़ूल की बाते करोगे तो आने वाले चुनाव में जनता तुम्हें अरब की खाड़ी में भेज देगी."

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