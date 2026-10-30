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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडइटावा में करवाचौथ पर पत्नी को लेने गया पति, घर लौटकर लगाई फांसी

इटावा में करवाचौथ पर पत्नी को लेने गया पति, घर लौटकर लगाई फांसी

मृतक सोनू यादव दिल्ली की प्राइवेट कंपनी में काम करता था और दो महीने पहले ही घर लौटा था. परिजनों का कहना है कि करवाचौथ पर वो अपनी पत्नी को मायके से लेने गया था और घर आकर फांसी लगा ली.

Written By : खुर्रम नोमानी, आजमगढ़ |  Updated at : 30 Oct 2026 09:15 AM (IST)
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इटावा में करवाचौथ पर पत्नी को मायके से लेने गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. युवक का शव घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका मिला. मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. वहीं, पत्नी का कहना है कि पिछले दो महीने से उसकी पति से बातचीत नहीं हुई थी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. 

ये दर्दनाक घटना चौबिया थाना क्षेत्र के टकपुरा पुंजा गांव की है. जहां रहने वाले सोनू यादव नाम के युवक ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक दिल्ली में एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और करीब दो महीने पहले ही दिल्ली से घर लौटा था. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

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परिजनों ने ससुरालियों पर प्रताड़ना के आरोप

मृतक के परिजनों का आरोप है कि करवाचौथ के मौके पर सोनू अपनी पत्नी को मायके से लेने गया था. आरोप है कि पत्नी ने साथ जाने से इनकार कर दिया और इस दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने सोनू के साथ मारपीट की और उसे प्रताड़ित किया. परिजनों का दावा है कि इसी से आहत होकर सोनू ने घर लौटने के बाद ख़ौफ़नाक क़दम उठा लिया और फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी.  

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मृतक की बहन ने आरोप लगाया कि उसकी भाभी का किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते वह सोनू के साथ जाने से इनकार कर रही थी. हालांकि, इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है. 

मृतक की पत्नी ने किया ये दावा

वहीं, मृतक की पत्नी पूनम का कहना है कि सोनू पिछले दो महीने से उससे बातचीत नहीं कर रहे थे और न ही उसके मायके आए थे. उसे पड़ोसियों के माध्यम से सोनू के फांसी लगाने की जानकारी मिली. 

फिलहाल पुलिस परिजनों के आरोपों और पत्नी के बयान समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. 

About the author खुर्रम नोमानी, आजमगढ़

डॉ, खुर्रम आलम नोमानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से करीब 23 सालों से एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं. नोमानी को करीब 32 सालों का अनुभव है. इस दौरान कई ग्राउंड रिपोर्ट्स किए. 2003 में भारत नेपाल सीमा पर लड़कियों की खरीद फरोख्त पर सिद्धार्थनगर से ग्राउंड रिपोर्ट की. अबू  सलेम के पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पण के समय अबू सलेम के परिवार का इंटरव्यू सबसे पहले स्टार न्यूज़ पर प्रसारित की. 2004 के लोकसभा चुनाव से लेकर होने वाले सभी लोकसभा ,विधानसभा चुनाव  की ग्राउंड रिपोर्टिंग की. खुर्रम आलम नोमानी ने पत्रकारिता एवं जनसंचार में पीजी डिप्लोमा किया. इसके बाद MA,PHD (हिन्दी) की डिग्री हासिल की. 
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Published at : 30 Oct 2026 09:15 AM (IST)
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