उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में 7 फरवरी की रात ओला कैब लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों संदीप और दुरवीन को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उनके पास से लूटी गयी कैब भी बरामद कर ली है. दोनों आरोपियों ने अपनी गर्लफ्रेंड को दिल्ली घुमाने के लिए कार लूट की थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें दबोच लिया. पुलिस अब दोनों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है.

आरोपियों ने मथुरा से कैब बुक की थी और एटा लाकर ड्राईवर को मारपीट कर फेंक दिया था और कैब लेकर फरार हो गए थे. पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद से दोनों को दबोच लिया.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, 7 फरवरी को दोनों आरोपियों संदीप और दूरवीन ने मथुरा के राधिका विहार मंडी से एक ओला कैब बुक की थी. वे कैब को एटा लाए और कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के कुसाड़ी गांव के पास चालक भगवान स्वरूप के साथ मारपीट की. इसके बाद वे स्विफ्ट डिजायर कार लूटकर फरार हो गए. पीड़ित चालक ने कोतवाली देहात थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. लूट की इस घटना से सनसनी फैल गयी थी.

इटावा से किया गिरफ्तार

एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने बताया कि चालक की शिकायत पर लूट का मुकदमा दर्ज किया गया था. जिस पर पुलिस टीमों ने जाल बिछाकर इन्हें इटावा के भरथना से गिरफ्तार कर लिया. इनके पास से लूटी गयी स्विफ्ट कार भी बरामद हो गयी है. आरोपी संदीओ औरैया का रहने वाला है, जबकि दूरवीन इटावा का. दोनों को जेल भेजा जा रहा है.

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि लूट की योजना गर्लफ्रेंड को दिल्ली घुमाने के लिए की थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दबोच लिया. पुलिस अब इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक कर रही है.