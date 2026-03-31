यूपी: एटा में मेला देखकर लौट रही नाबालिग से गैंगरेप, एक गिरफ्तार और दो आरोपी फरार

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उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में नाबालिग लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जलेसर थाना क्षेत्र में 27 मार्च को पीड़िता गांव की अन्य लड़कियों के साथ मेला देखने गयी थी, जब वाह वापस लौट रही थी तो गांव के तीन लड़कों ने उसे घर छोड़ने के बहाने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की धड़पकड़ शुरू जी, जिसमें एक आरोपी सूरत को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक अभी दो आरोपी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार दबिश दी जा रही है. उधर इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पीड़ित परिवार दहशत में है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, 27 मार्च को एटा जनपद के थाना जलेसर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की अपनी अन्य सहेलियों के साथ शाम 7 बजे मेला देखने गयी थी. रात 9 बजे के लगभग मेला देखकर अन्य लड़किया लौट आयी और ये लड़की घर नहीं लौटी. तब परिजनों ने अपनी बेटी की तलाश शुरू की. जब लड़की कहीं नहीं मिली तो परिजनों ने कई बार उसका फोन मिलाया पर बात नहीं हो सकी. बाद में उसके फोन पर ज़ब परिजनों की बात हुयी तो पीड़ित लड़की ने सारी कहानी बयां की.

उसने बताया कि ज़ब वो मेला देखकर अपने घर लौट रही थी तो गांव के ही लड़के ने उसे रोककर घर छोड़ देने का झांसा देकर उसको एक नहर के किनारे जबरन ले जाकर अपने दो अन्य साथियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

पीड़ित की मां ने पुलिस को बताया कि अपने घर लौट रही किशोरी को गांव के ही युवक ने घर छोड़ने के बहाने से बहला-फुसलाकर नहर किनारे जंगल ले जाकर अपने दो अन्य साथियों के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था. पीड़िता की मां की तहरीर पर जलेसर थाना पुलिस ने बी एन एस की धारा 70(2) गैंगरेप, 137(2) किडनैप और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था.

दो आरोपी अभी फरार

जलेसर थाना प्रभारी संजय राघव ने इस सम्बन्ध में बताया कि इस मामले में एक आरोपी सूरज को गिरफ्तार किया गया है. बाकी दो अन्य आरोपियों की गिरफ़्तारी के लिए टीमे बनाकर दविशे दी जा रही हैं, जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.