हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: एटा में मेला देखकर लौट रही नाबालिग से गैंगरेप, एक गिरफ्तार और दो आरोपी फरार

यूपी: एटा में मेला देखकर लौट रही नाबालिग से गैंगरेप, एक गिरफ्तार और दो आरोपी फरार

Etah News In Hindi: पुलिस के मुताबिक अभी दो आरोपी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार दबिश दी जा रही है. उधर इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है

By : राकेश प्रताप सिंह | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 31 Mar 2026 03:34 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में नाबालिग लड़की से रेप का  सनसनीखेज मामला सामने आया है. जलेसर थाना क्षेत्र में 27 मार्च को पीड़िता गांव की अन्य लड़कियों के साथ मेला देखने गयी थी, जब वाह वापस लौट रही थी तो गांव के तीन लड़कों ने उसे घर छोड़ने के बहाने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की धड़पकड़ शुरू जी, जिसमें एक आरोपी सूरत को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक अभी दो आरोपी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार दबिश दी जा रही है. उधर इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पीड़ित परिवार दहशत में है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, 27 मार्च को एटा जनपद के थाना जलेसर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की अपनी अन्य सहेलियों के साथ शाम 7 बजे मेला देखने गयी थी. रात 9 बजे के लगभग मेला देखकर अन्य लड़किया लौट आयी और ये लड़की घर नहीं लौटी. तब परिजनों ने अपनी बेटी की तलाश शुरू की. जब लड़की कहीं नहीं मिली तो परिजनों ने कई बार उसका फोन मिलाया पर बात नहीं हो सकी. बाद में उसके फोन पर ज़ब परिजनों की बात हुयी तो पीड़ित लड़की ने सारी कहानी बयां की.

उसने बताया कि ज़ब वो मेला देखकर अपने घर लौट रही थी तो गांव के ही लड़के ने उसे रोककर घर छोड़ देने का झांसा  देकर उसको एक नहर के किनारे जबरन ले जाकर अपने दो अन्य साथियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

पीड़ित की मां  ने पुलिस को बताया कि अपने घर लौट रही किशोरी को गांव के ही युवक ने घर छोड़ने के बहाने से बहला-फुसलाकर नहर किनारे जंगल ले जाकर अपने दो अन्य साथियों के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था. पीड़िता की मां की तहरीर पर जलेसर थाना पुलिस ने बी एन एस की धारा 70(2) गैंगरेप, 137(2) किडनैप और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था.

दो आरोपी अभी फरार
जलेसर थाना प्रभारी संजय राघव ने इस सम्बन्ध में बताया कि इस मामले में एक आरोपी सूरज को गिरफ्तार किया गया है. बाकी दो अन्य आरोपियों की गिरफ़्तारी के लिए टीमे बनाकर दविशे दी जा रही हैं, जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 31 Mar 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Gangrape News UP NEWS Etah News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: एटा में मेला देखकर लौट रही नाबालिग से गैंगरेप, एक गिरफ्तार और दो आरोपी फरार
यूपी: एटा में मेला देखकर लौट रही नाबालिग से गैंगरेप, एक गिरफ्तार और दो आरोपी फरार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर में किडनी कांड! अवैध ट्रांसप्लांट, दलाल नेटवर्क और किडनी चोरी की खबर से मचा हड़कंप
कानपुर में किडनी कांड! अवैध ट्रांसप्लांट, दलाल नेटवर्क और किडनी चोरी की खबर से मचा हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज रात 12 बजे से बदल जाएंगे ये नियम, किसानों को होगा बंपर फायदा, स्कूलों में भी बदलाव
यूपी में आज रात 12 बजे से बदल जाएंगे ये नियम, किसानों को होगा बंपर फायदा, स्कूलों में भी बदलाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Moradabad News: मुरादाबाद में देर रात किसान के घर घुसा तेंदुआ, आंगन में खेल रही 2 साल की बच्ची को उठाया
मुरादाबाद में देर रात किसान के घर घुसा तेंदुआ, आंगन में खेल रही 2 साल की बच्ची को उठाया
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ईरान का 'प्रॉक्सी WAR'...इजरायल में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Amit Shah On Naxalite: नक्सलवाद को लेकर Congress पर बरसे अमित शाह | BJP | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: युद्ध के बीच ईरान की कैसी है स्थिति? | Israel Iran War | Trump | Netanyahu|Breaking
Bengal Election 2026: Mamata Banerjee का 'फिश कार्ड'..बंगाल में दिलाएगा जीत? | BJP | PM Modi
Sandeep Chaudhary: 1 करोड़ भारतीयों पर तलवार...देश में सियासी आर-पार? |War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War: ट्रंप को किसने उकसाया, क्या बताया, कैसे होगा ईरान में ईजी ऑपरेशन, अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने खोले डार्क सीक्रेट
ट्रंप को किसने उकसाया, क्या बताया, कैसे होगा ईरान में ईजी ऑपरेशन, अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने खोले डार्क सीक्रेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज रात 12 बजे से बदल जाएंगे ये नियम, किसानों को होगा बंपर फायदा, स्कूलों में भी बदलाव
यूपी में आज रात 12 बजे से बदल जाएंगे ये नियम, किसानों को होगा बंपर फायदा, स्कूलों में भी बदलाव
विश्व
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
क्रिकेट
आईपीएल 2025 में पहली गेंद और 2026 में दूसरे गेंद पर जड़ा छक्का, वैभव सूर्यवंशी के अनोखे कारनामे के बारे में जानिए
आईपीएल 2025 में पहली गेंद और 2026 में दूसरे गेंद पर जड़ा छक्का, वैभव सूर्यवंशी के अनोखे कारनामे के बारे में जानिए
बॉलीवुड
सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं साउथ के इस एक्टर के लिए धड़कता था कियारा का दिल! एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा
साउथ के इस एक्टर के लिए धड़कता था कियारा का दिल! एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा
चुनाव 2026
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
एग्रीकल्चर
अब घर पर ही उगाएं सेम, इन आसान स्टेप्स से गमला भर जाएगा फलियों से
अब घर पर ही उगाएं सेम, इन आसान स्टेप्स से गमला भर जाएगा फलियों से
ट्रेंडिंग
दिल्ली या बेंगलुरु? किस शहर की मेट्रो ज्यादा अच्छी, एक विवादित पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
दिल्ली या बेंगलुरु? किस शहर की मेट्रो ज्यादा अच्छी, एक विवादित पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget