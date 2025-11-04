Noida News: मरीजों को नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, नोएडा के जिला अस्पताल में EEG जांच शुरू

नोएडा के सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल में आज से इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम (ईईजी) जांच की सुविधा शुरू हो गई है. अस्पताल में यह मशीन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत लगाई जा रही है. इसका उद्घाटन स्थानीय विधायक पंकज सिंह ने फीता काट कर किया.

इस जांच की शुरूआत होने से पेशेंट्स को अब कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, कम पैसे में मिर्गी, सिरदर्द, ब्रेन ट्यूमर समेत अन्य तंत्रिका तंत्र संबंधी विकारों का इलाज आसानी से होगा. जानकारी के अनुसार, जिला अस्पताल में फीता काट कर और दीप जलाकर नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने ईईजी जांच की सुविधा का उद्घाटन किया.

मरीजों को दूर जाने की नहीं होगी आवश्यकता

इस अवसर पर विधायक पंकज सिंह ने कहा कि जो पेशेंट्स है, उनको अब कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी. इसी प्रकार से धीरे धीरे चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग नोएडा को और बेहतर बनाने का प्रयास है. इससे मिर्गी, सिरदर्द, ब्रेन ट्यूमर समेत अन्य तंत्रिका तंत्र संबंधी विकारों से इलाज में आसानी होगी.

मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा निजी अस्पताल

वहीं, जिला अस्पताल की सीएमएस डॉ अजय राणा ने बताया कि अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य विभाग की ओपीडी में प्रतिदिन 40 से 50 मरीज आते हैं. इसमें बड़ी संख्या में मरीजों को ईईजी जांच की जरूरत पड़ती है, ताकि उचित उपचार मिल सके. अभी तक सुविधा उपलब्ध नहीं होने की वजह से मरीजों को निजी अस्पताल का रुख करना पड़ता है.

गरीबों की निशुल्क होगी ईईजी जांच

उन्होंने कहा कि ईईजी जांच की लागत लगभग 1400 से 2500 रुपये तक आती है. जबकि जिला अस्पताल में यह सुविधा 70 रुपये में उपलब्ध होगी. जो मरीज बहुत गरीब होंगे उनका हम निशुल्क भी करेंगे. अभी अस्पताल में सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है. जिला अस्पताल में फिजियोथेरेपी विभाग का भी विस्तार हो रहा है. यहां पर दो अल्ट्रासाउंड मशीनें आई हैं.

