गाजियाबाद में करोड़ों के कफ सिरप बरामद, कई राज्यों में होने थे सप्लाई, 8 तस्कर गिरफ्तार

गाजियाबाद पुलिस ने करोड़ो के कफ सिरप बरामद किए हैं. इन कफ सिरपों को तस्करी के जरिए बांग्लादेश और उन राज्यों में भेजना था, जहां शराब पर पाबंदी है. यह कफ सिरप ट्रांसपोर्ट के जरिए गुवाहाटी जा रहे थे और चूने का बिल बनाया गया था. इससे पहले सोनभद्र में ही इस तरह के गोरख धंधे का खुलासा हुआ था, जहां की पुलिस की टिप पर गाजियाबाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है. पुलिस ने मामले में 8 तस्करों को पकड़ा है.

गाजियाबाद पुलिस ने मामले में सौरभ त्यागी, शादाब, शिवकांत, संतोष भड़ाना, अंबुज कुमार, धर्मेंद्र, दीपू यादव और सुशील यादव को हिरासत में लिया है. इनमें से सौरभ त्यागी के पास फार्मा का लाइसेंस है. बाकी उससे जुड़े हुए या ट्रांसपोर्टर है. इस कारोबार का मुख्य सरगना आसिफ, वसीम और शुभम जायसवाल हैं. जो फरार हैं.

बांग्लादेश भेजी जाती थी सिरप की खेप

पुलिस पूछताछ में पता चला है कि सौरभ त्यागी पर दिल्ली एनसीआर की जिम्मेदारी इस गैंग ने दी थी क्योंकि सौरव त्यागी पर फार्मा का लाइसेंस है. वह दो कफ सिरप ESKUF और PHENSEDYL को स्टोर करता था. जब माल काफी संख्या में हो जाता था तो उनको भारत के पूर्वोत्तर राज्य की तरफ से बांग्लादेश भेजा जाता था. बांग्लादेश भेजने के पीछे कारण यह है कि वहां शराब नहीं इस्तेमाल की जा सकती और नशे के लिए इन सिरिप का काम आता था. पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1573500 कफ सिरप की शीशियां बरामद की है.

20 लाख कैश, कार सहित काफी समान बरामद

पुलिस के मुताबिक उनकी कीमत 3 करोड़ 40 लाख रुपए है. साथ ही इनके कब्जे से भयंकर दर्द में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां के 19 पत्ते दो बड़े ट्रक और दो छोटे ट्रक एक क्रेटा कार 20 लाख रुपए नगद दो लैपटॉप 10 मोबाइल 10 फर्जी मोबाइल सिम मोहर और दस्तावेज बरामद किए हैं.

पुलिस का कहना है की मुख्य सरगना मेरठ के आसिफ वसीम और बनारस के रहने वाले शुभम जायसवाल के गिरफ्तार होने के बाद इस मामले में और भी खुलासे होंगे. गाजियाबाद क्राइम ब्रांच में यह कार्रवाई की है. गाजियाबाद पुलिस को इसकी टिप्स सोनभद्र पुलिस से मिली थी सोनभद्र में भी ऐसे ही कफ सिरप बरामद हुए थे जो चावलों में छुपा कर ले जाया जा रहे थे.

लाइसेंस दिखाकर खरीदता था कफ सिरप

सौरव त्यागी के पास आरएस फर्म फार्म इंदिरापुरम का लाइसेंस है. इसी लाइसेंस के जरिए वह यह कफ सिरप खरीदता था और उनकी फर्जी बिक्री दिखाकर इनकी जमाखोरी कर के तस्करी करता था. यह दोनों सिरप में से ESKUF सिरप पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश और PHENSEDYL कफ सिरप बद्दी हिमाचल प्रदेश में होता है. यहां यह बात भी गौर करने वाली है की बद्दी में बनने वाले कफ सिरप दिसंबर 2024 से उत्पादन बंद कर दिया गया है.