'आप सभी सतर्क रहें...', लाल किले के पास धमाके के बाद डॉ कुमार विश्वास ने लोगों से की खास अपील

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए विस्फोट में अबतक 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है. इस हादसे में घायलों को लोक नायक अस्पताल भेजा गया है. दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद राजधानी में अलर्ट जारी किया गया है और इस हादसे पर कवि डॉ कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया सामने आई है. दिल्ली में हुए धमाके पर डॉ कुमार विश्वास ने दुख जताया है और सभी से सतर्क रहने को कहा है.

डॉ कुमार विश्वास ने दिल्ली धमाके पर एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"दिल्ली में कार के भीतर विस्फोट हुआ है. विस्फोट के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है. परिवेश में व्याकुलता का माहौल व्याप्त है. आप सभी सतर्क, संयत एवं सचेष्ट रहें. कृपया अपुष्ट खबरों के प्रचार से बचें एवं आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें. ईश्वर सभी की रक्षा करें."

दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए विस्फोट के बाद डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि हमें शाम करीब 6.55 बजे चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर विस्फोट के बारे में जानकारी मिली और इसमें कई गाड़ियां शामिल थीं. हमने सात दमकल गाड़ियां भेजीं, हमने शाम 7.29 बजे तक आग बुझा दी थी. हमारे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार 6 कारें, 2 ऑटो-रिक्शा और 1 ऑटो रिक्शा इसमें शामिल थे. हमें हताहतों की आशंका थी, हमें एलएनजेपी अस्पताल से जानकारी मिली कि आठ लोगों को मृत लाया गया और 18 घायल हैं.

दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट को लेकर एम्बुलेंस चालक मोहम्मद असद ने कहा जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने 4-5 शव देखे, हमने उन्हें इकट्ठा किया और अस्पताल ले गए. जिस समय विस्फोट हुआ, हमें 7-8 मिनट में सूचना मिली, हमने एम्बुलेंस को तुरंत रवाना किया. बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के सभी राज्यों में अलर्ट कर दिया है और पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है.

दिल्ली में लाल किले पर धमाके के बाद यूपी और उत्तराखंड में अलर्ट, CM योगी ने पुलिस को दिए कड़े निर्देश