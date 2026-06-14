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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअदिति यादव पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर डिंपल यादव का हमला, बोलीं- 'मेरी बेटी के खिलाफ बीजेपी वाले...'

अदिति यादव पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर डिंपल यादव का हमला, बोलीं- 'मेरी बेटी के खिलाफ बीजेपी वाले...'

UP Politics: डिंपल यादव ने उनकी बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर बीजेपी को घेरा है. बोला कि बीजेपी वाले जानबूझकर घृणित कैंपेन चला रहे हैं और अभद्र टिप्पणियां करवा रहे हैं.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Updated at : 14 Jun 2026 04:56 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की मैनपुरी से सांसद और समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव ने उनकी बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर बीजेपी को घेरा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी वाले जानबूझकर घृणित कैंपेन चला रहे हैं और अभद्र टिप्पणियां करवा रहे हैं. कहा कि मेरी बेटी के खिलाफ बीजेपी वाले बयानबाजी करवा रहे हैं. डिंपल यादव ने इसे राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी से ध्यान हटाने की साजिश बताया.

डिंपल यादव का यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने बेटी पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी को घेरा है.उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें ध्यान नहीं भटकाना है और बीजेपी के झूठ को बेनकाब करना है. डिंपल यादव ने इस घटना को बेटियों के सम्मान पर हमला बताते हुए महिलाओं के खिलाफ अन्य घटनाओं का भी जिक्र किया.उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की नकारात्मक राजनीति से ध्यान नहीं भटकेगा और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठता रहेगा.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल यह माना जा रहा है कि अयोध्या स्थित राम मंदिर में दानपात्र से गबन का आरोप सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लगाया था और मंदिर प्रशासन के साथ बीजेपी सरकार को घेरा था. पहले तो बीजेपी और मंदिर ट्रस्ट ने इसे नकारा था, लेकिन उसके बाद कई सुबूत ऐसे आए जिसने कान खड़े कर दिए. इस बीच बीजेपी समर्थक हैंडलर्स ने अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव के खिलाफ अश्लील और फर्जी पोस्ट किये और उनकी एडिटेड तस्वीरें वायरल कर दीं. इसको लेकर सपा ने नाराजगी जताई.

यह भी पढ़ें: CM योगी के 'चेले चपाटे' वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले- '2017 से पहले उन्हें कोई...'

मामले के तूल पकड़ने के बाद सपा नेताओं  की शिकायत पर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. जिसके बाद अब सपा और डिंपल यादव ने इसके लिए सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है.

लंदन में पढ़ रहीं हैं अदिति यादव 

यहां बता दें कि अदिति यादव अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बड़ी बेटी हैं और वे ज्यादातर मीडिया से दूर रहती हैं और लंदन में पढ़ाई कर रहीं हैं. बीते लोकसभा चुनावों में उन्होंने अपनी मां डिंपल यादव के लिए ओराचार किया था.

यह भी पढ़ें: Noida News: इंस्टाग्राम पोस्ट से Meta का अलर्ट, नोएडा पुलिस ने 5 मिनट में बचाई सुसाइड कर रहे युवक की जान

Published at : 14 Jun 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
Dimple Yadav UP NEWS Aditi Yadav
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