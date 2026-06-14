इंस्टाग्राम पोस्ट से Meta का अलर्ट, नोएडा पुलिस ने 5 मिनट में बचाई सुसाइड कर रहे युवक की जान

गौतमबुद्धनगर (नोएडा) से एक बेहद सकारात्मक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जो यह साबित करती है कि अगर टेक्नोलॉजी (Technology) और पुलिस की तत्परता मिल जाएं, तो किसी की भी जान बचाई जा सकती है.

जेवर थाना क्षेत्र में अवसाद से ग्रस्त होकर आत्महत्या की कोशिश कर रहे एक 24 वर्षीय युवक को नोएडा पुलिस ने महज 5 मिनट के भीतर पहुंचकर मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया. इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) और मेटा (META) के अलर्ट सिस्टम ने सबसे अहम भूमिका निभाई.

प्यार में नाकाम होने पर उठाया खौफनाक कदम

जानकारी के मुताबिक, जेवर थाना क्षेत्र में रहने वाला 24 वर्षीय युवक मजदूरी करता है. कुछ वक्त पहले उसकी एक लड़की से दोस्ती हुई थी. यह दोस्ती प्यार में बदल गई और युवक ने लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया. इस झटके को युवक बर्दाश्त नहीं कर पाया और गहरे अवसाद में चला गया. 12 जून 2026 की रात युवक ने नींद की गोलियां खा लीं. आत्महत्या करने से पहले उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसका कैप्शन था- "यह आखिरी वीडियो है मेरी, क्या पता फिर रहूं या नहीं."

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मेटा (META) का अलर्ट और पुलिस का '5 मिनट' ऑपरेशन

रात 12 बजकर 12 मिनट पर मेटा के एल्गोरिदम ने आत्महत्या के संकेत वाली इस पोस्ट को डिटेक्ट कर लिया. कंपनी ने फौरन यूपी पुलिस महानिदेशालय के सोशल मीडिया सेंटर को ईमेल अलर्ट भेजा. सेंटर ने तुरंत गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट की मीडिया सेल को युवक की लोकेशन भेजी. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को जानकारी मिलते ही जेवर थाने की टीम को मौके पर रवाना किया गया. पुलिस टीम सिर्फ पांच मिनट में उस घर के दरवाजे पर पहुंच गई.

दरवाजा खोला तो बेहोश पड़ा था युवक

पुलिस ने आधी रात को युवक के पिता को जगाया. जब कमरे का दरवाजा खोला गया, तो युवक बेहोश पड़ा था. पुलिस ने एक पल भी बर्बाद किए बिना परिजनों और पड़ोसियों की मदद से उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों के त्वरित इलाज से कुछ घंटों बाद उसकी हालत में सुधार हुआ और वह सुरक्षित घर लौट आया.

बाद में पुलिस ने युवक की काउंसलिंग भी करवाई, जिसके बाद उसने भविष्य में ऐसा खौफनाक कदम न उठाने का भरोसा दिया. परिजनों ने नोएडा पुलिस की इस मुस्तैदी और तत्परता के लिए उनका आभार व्यक्त किया है.

कैसे काम करता है यह सिस्टम?

यह सब मुमकिन हुआ यूपी पुलिस और मेटा के बीच हुए एक खास समझौते की वजह से. साल 2022 से मेटा और यूपी पुलिस के बीच एक व्यवस्था चल रही है, जिसके तहत फेसबुक (Facebook) या इंस्टाग्राम (Instagram) पर कोई भी सुसाइडल (आत्मघाती) संकेत वाली पोस्ट आते ही सीधे पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट और लोकेशन भेज दी जाती है. यह सिस्टम अब तक यूपी में कई जिंदगियां बचा चुका है.

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