हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी के 'चेले चपाटे' वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले- '2017 से पहले उन्हें कोई...'

CM योगी के 'चेले चपाटे' वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले- '2017 से पहले उन्हें कोई...'

UP Politics: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि उनकी सरकार बनने पर युवाओं को नौकरियों का मुद्दा प्राथमिकता बनेगा और पेपर लीक जैसी घटनाओं को पूरी तरह रोका जाएगा.

By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 14 Jun 2026 03:43 PM (IST)
Preferred Sources

अखिलेश यादव की बेटी पर टिप्पणी मामले सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी नकारात्मक पॉलिटिक्स करती है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि साल 2017 से पहले सीएम योगी को कोई नहीं जानता था.

सीएम योगी के चेले चपाटे वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा, "अपने गुरुओं को कौन संभालेगा? उस विषय को नहीं छेड़ना चाहता हूं. देश में बीजेपी ने नकारात्मक पॉलिटिक्स की है. हजारों करोड़ रुपये वे इस बात के लिए खर्च करते हैं कि किसी की छवि कैसे खराब की जाए. 2017 से पहले सीएम योगी की पहचान नहीं थी. 2017 से पहले लोग उनको नहीं जानते था."

'छोटे कारोबारी हो रहे बर्बाद'

इसके अलावा उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर युवाओं को नौकरियों का मुद्दा प्राथमिकता बनेगा और पेपर लीक जैसी घटनाओं को पूरी तरह रोका जाएगा. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में छोटे कारोबारी बर्बाद हो रहे हैं, जबकि चोरत कारोबारी ही खुशहाली की बुनियाद हैं और इससे छह करोड़ से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं.

सपा प्रमुख ने यह बयान आगरा में आयोजित प्रेस वार्ता में दिया. उन्होंने समाज के सभी वर्गों से समर्थन की अपील की और कहा कि आने वाले चुनावों में इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा देगा. इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या में दानपात्र में चोरी और बंगाल चुनाव में बेईमानी को ललर बीजेपी को घेरा.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

हफ्ता वसूली पर होगी कार्रवाई 

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि उनकी सरकार बनने पर हफ्ता वसूली पर सख्त कार्रवाई होगी, इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वेंडर सुरक्षा हेल्प लाइन शुरू की जाएगी. वीडियो सुबूत भेजने पर 48 घंटे में एफआईआर होगी और बाजार में तैनात कर्मचारिओं के लिए बॉडी कैमरा अनिवार्य होगा. उन्होंने बिजली कटौती के स्थाई समाधान का दावा किया और ऑनलाइन कारोबार से मुकाबले के लिए छोटे व्यापारियों की मदद करने का भी ऐलान किया.

यह भी पढ़े: 'हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है सरकार', जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनीं लोगों की समस्याएं

बीजेपी के 12 साल के जश्न पर सवाल 

बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए अखिलेश यादव ने बड़ो को बढाओ और छोटों को मिटाओ की नीति बताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार कारीगरों को मजदूर बनाने पर तुली हुई है. उन्होंने कहा कि एक ताराग बीजेपी 13 साल का जश्न मना रही  है कि लेकिन क्या पेट्रोल पंप पर जाकर ऐसा एहसास होता है. विश्व गुरु बनने का मौका छोड़ दिया, पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे बिना बताए पाकिस्तान चले गए थे वैसे ईरान चले जाते. 

पेपर लीक के जरिए अपने लोगों को एडमिशन दिलवाने का आरोप 

पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्यूंकि सत्ता पक्ष के लोगों को एडमिशन दिलवाना है. आगे बोले कि जो विश्वगुरु बनने का दावा कर रहे थे, वो अब पेपर लेकर तक नहीं रोक पा रहे.  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले उनकी कोई पहचान नहीं थी.

PDA और चुनावी रणनीति 

अखिलेश यादव ने पीडीए यानि पिछड़ा, दलित अल्पसंख्यक का महत्व बढाने पर जोर देते हुए कहा कि प्रेम, दया और अपनापन बढाने से पीडीए और मजबूत होगा. उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मूदा उठाया और कहा कि सनातन धर्म के अपमान से जुड़े मामले में जांच क्यों नहीं हो रही ?

इसके अलावा उन्होंने फिर दोहराया कि इंडिया गठबंधन चुनाव लडेगा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 403 सीटों पर तैयारी कर रही है. नई रणनीति के सवाल पर कहा कि हम अभी आपको बताएँगे नहीं . उन्होंने दावा किया कि दलिया चुनावों में बीजेपी को हराया जा चुका है, सिलिये अब बेईमानी की कोशिश होगी और बीजेपी के पास महंगाई और बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है.

अखिलेश यादव ने  बहुजन समाज के नेताओं से मिलकर समर्थन जुटाने की बात कही और कहा कि पीडीए व बहुजन समाज को साथ लेकर समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाएगी, खासकर मथुरा, हाथरस और आगरा में.

इसके अलावा उन्होंने बंगाल चुनावों में बेईमानी पर बोलते हुए कहा कि बंगाल में दीदी के साथ जों कुछ हुआ है, आज उनके सांसद उन्हें छोड़कर जा रहे हैं. आपके पीछे ईडी -सीबीआई इनकम टैक्स लग जाए आपका चैनल भी बंद हो जाएगा. बेटी के मुद्दे पर योगी के बयान पर योगी के चेले चपाटे के बयान पर बोले- अपने गुरुओं को कौन संभालेगा? उस विषय को नहीं छेड़ना चाहता हूं. देश में बीजेपी ने नकारात्मक पॉलिटिक्स की है. हजारों करोड़ रुपये वे इस बात के लिए खर्च करते हैं कि किसी की छवि कैसे खराब की जाए.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में शुरू हुआ डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी, समापन सत्र में शामिल होंगे सीएम योगी

About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
Read More
Published at : 14 Jun 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
Agra News Akhilesh Yadav UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी के 'चेले चपाटे' वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले- '2017 से पहले उन्हें कोई...'
CM योगी के 'चेले चपाटे' वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले- '2017 से पहले उन्हें कोई...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है सरकार', जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनीं लोगों की समस्याएं
'हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है सरकार', जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनीं लोगों की समस्याएं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में शुरू हुआ डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी, समापन सत्र में शामिल होंगे सीएम योगी
लखनऊ में शुरू हुआ डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी, समापन सत्र में शामिल होंगे सीएम योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: उत्तराखंड को जल्द मिल सकता है नया लोकायुक्त, सरकार ने तेज की नियुक्ति प्रक्रिया
उत्तराखंड को जल्द मिल सकता है नया लोकायुक्त, सरकार ने तेज की नियुक्ति प्रक्रिया
Advertisement

वीडियोज

Delhi TMC Rebel MP Meeting: बागियों की बैठक में शामिल होंगी Sayoni Ghosh | Bengal | Mamata Banerjee
US-Iran Deal: खुल जाएगा होर्मुज...ईरान-अमेरिका युद्ध खत्म?आखिर क्या होने वाला है? Inside Story
Bengal TMC Crisis: Amit Shah से आधे घंटे तक क्या हुई बात? | Sudip Bandyopadhyay | Mamata | Suvendu
Patna Train Dispute: Patliputra स्टेशन पर छात्रों का महातांडव! | Bihar Latest News
Khan Sir Controversy: खान सर को मिली जमानत...नेपाल में रौशन आनंद के भाई की हत्या! उड़ गए सबके होश!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राहुल गांधी को बलि का बकरा बनाने से...', केरल के पूर्व CM को गले ना लगाने वाले बयान पर भड़का लेफ्ट तो केसी वेणुगोपाल ने दिया जवाब
'राहुल गांधी को बलि का बकरा...', विजयन को गले ना लगाने वाले बयान पर भड़का लेफ्ट तो वेणुगोपाल ने दिया जवाब
महाराष्ट्र
'जिस दिन हमारी सत्ता आएगी हम टुकड़े...', बीजेपी के ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत ने दे डाली चेतावनी
'जिस दिन हमारी सत्ता आएगी हम टुकड़े...', बीजेपी के ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत ने दे डाली चेतावनी
क्रिकेट
महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 7 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 7 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
बॉलीवुड
माधुरी दीक्षित का 28 साल पुराना सॉन्ग, जिसके लिए रास्ते से उठाए थे लोग, शर्ट उड़ते ही बना कल्ट
माधुरी दीक्षित का 28 साल पुराना सॉन्ग, जिसके लिए रास्ते से उठाए थे लोग, शर्ट उड़ते ही बना कल्ट
इंडिया
'दादा आपका तो पेट खराब था', सुदीप बंद्योपाध्याय ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ तो महुआ मोइत्रा ने कसा तंज
'दादा आपका तो पेट खराब था', सुदीप बंद्योपाध्याय ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ तो महुआ मोइत्रा ने कसा तंज
क्रिकेट
Watch: नीतीश कुमार रेड्डी के संस्कार तो देखिए, चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ये काम; वीडियो वायरल
नीतीश कुमार रेड्डी के संस्कार तो देखिए, चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ये काम; वीडियो वायरल
इंडिया
Mobile Emergency Alert: अब अचानक आपका मोबाइल नहीं होगा वाइब्रेट, NDMA ने बंद किया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम
अब अचानक आपका मोबाइल नहीं होगा वाइब्रेट, NDMA ने बंद किया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम
इंडिया
'मैं केरल के पूर्व CM को गले नहीं लगाऊंगा', राहुल गांधी के पिनाराई विजयन पर कमेंट से बवाल, INDIA ब्लॉक में दरार?
'मैं केरल के पूर्व CM को गले नहीं लगाऊंगा', राहुल गांधी के पिनाराई विजयन पर कमेंट से बवाल, INDIA ब्लॉक में दरार?
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget